Hàng triệu người dân dự lễ giỗ tổ Hùng Vương

Đúng 6 giờ 30, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng chính thức bắt đầu tại điện Kính Thiên, đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Việt Trì, Phú Thọ). Trong thời khắc thiêng liêng trước bàn thờ quốc tổ Hùng Vương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã cử hành các nghi lễ trọng thể, dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung, thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ, liệt tông đã có công khai thiên lập quốc, lập nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.



Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu trong ngày giỗ tổ Hùng Vương năm nay. Ảnh: V.THỊNH

Bản chúc văn kính cáo các vua Hùng do ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2018 vang lên hào sảng trong không khí trang nghiêm, thành kính. Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày giỗ tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân giữ gìn đất nước. Bản chúc văn cũng kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trong không khí lễ hội, hàng chục ngàn người đã đội mưa hành hương về núi Nghĩa Lĩnh.

Năm nay, theo ông Hà Kê San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Hùng năm 2018, lượng khách đổ về lễ hội bắt đầu đông từ ngày 21-4 với hơn 2 triệu lượt người. Riêng trong ngày 24-4 đã có khoảng 1 triệu lượt người.

• Sáng cùng ngày, lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng đã được tổ chức tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân TP.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Huỳnh Đảm - nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hàng ngàn người dân TP.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đọc chúc văn, thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các vua Hùng.

Bà Châu bày tỏ lòng biết ơn với quốc tổ và biết bao vị tiền nhân dân tộc, những người con thành phố tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của cha ông sẽ nỗ lực phấn đấu phát triển thành phố mang tên Bác có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cũng giống như mọi năm, năm nay ban tổ chức đón rước lễ theo nghi thức cổ truyền tới khu tưởng niệm các vua Hùng. Ngoài nghi thức “lễ” sẽ kết hợp với các hoạt động “hội” với chủ đề “Hướng về quốc tổ Hùng Vương”. Cụ thể sẽ diễn ra hội thi “Gói, nấu bánh chưng dâng cúng quốc tổ Hùng Vương”, hội trại truyền thống “tự hào nòi giống Tiên Rồng”, hội sách, triển lãm hình ảnh và trang trí hoa quả, trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật cổ truyền…