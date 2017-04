40 nữ công nhân ngộ độc: Nguyên nhân vẫn là dấu hỏi

Ngày 3-4, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký báo cáo nhanh tình hình ngộ độc thực phẩm Công Ty TNHH Điện Tử BSE Việt Nam- chi Nhánh Nghệ An khiến hơn 40 nữ công nhân có biểu hiện ngộ độc.

Như đã đưa tin, chiều 1-4, hơn 40 công nhân của Công Ty này được xe cứu thương chở đến BV 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu, đau đầu, đau bụng, buồn nôn... nghi do bị ngộ độc. Theo số liệu cập nhật, đến 19 giờ tối 1-4, đã có 42 công nhân ổn định sức khỏe và cho về nhà, còn lại 8 người (trong đó 3 người đang mang thai) ở lại BV điều trị.



Cấp cứu các nữ công nhân bị ngộ độc.

Qua kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An cho thấy khẩu phần ăn của 2.422 công nhân tại công ty bao gồm: cơm, thịt heo, su su, cà rốt, bắp cải, đậu phụ cam. Do thiếu khoảng 105 suất nên nhà thầu là Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam bổ sung bằng cách mua thêm bánh mỳ và sữa.



Bữa ăn trưa trên là bữa ăn đầu tiên của nhà thầu Công ty Brothers Việt cung cấp cho Công Ty BSE Việt Nam- chi Nhánh Nghệ An.

Để xác định nguyên nhân gây ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã thực hiện điều tra thực tế tại bếp ăn và lấy 12 mẫu xét nghiệm. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An tiến hành lấy 16 mẫu không khí tại 2 xưởng có công nhân ngộ độc.

"Hiện chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc nhưng khả năng cao là ngộ độc do thức ăn. Bên cạnh đó, vẫn còn một số công nhân - bệnh nhân chưa ăn gì mà vẫn biểu hiện ngộ độc, có thể do mắc chứng rối loạn tâm căn Hysteria khi chứng kiến những người khác ngộ độc"- công văn của ông Hồng ký, nêu.

Hiện Sở Y tế Nghệ An đang chỉ đạo cơ quan chức năng và hai công ty trên phối hợp để xác minh chính xác nguyên nhân gây ngộ độc, qua đó triển khai các giải pháp khắc phục triệt để...

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm để công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng hiệu quả.