Kinh hoàng lời kể người sống sót trong vụ ghen tuông nổ súng

Liên quan vụ một nam thanh niên xông vào nhà trọ trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) dùng súng bắn hai cô gái vào lúc hơn 1 giờ chiều 10-7, xong sau đó uống thuốc trừ sâu tự sát, cả ba nạn nhân đã được đưa vào điều trị tại BV Quân y 175 (TP.HCM). Hiện tại, hai người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch còn nghi phạm S. vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nằm tại phòng hậu phẫu Khoa phẫu thuật lồng ngực, BV Quân Y 175 (TP.HCM), chị TTMC (35 tuổi, quê ở An Giang) nhăn mặt đau đớn và không thể cử động tay chân bởi đa vết thương do súng bắn và dao. Một mảnh đạn còn nằm trong đầu chị.



Chồng chị C. đang chăm sóc cho chị tại BV Quân y 175. Ảnh: HL

Chị C. cho biết chị là bạn của chị NTYT (24 tuổi, quê ở Đồng Tháp), là bạn gái cũ của nam thanh niên tên LNS (24 tuổi). Vào chiều hôm xảy ra sự việc, chị T. đến nhà chị chơi và ăn cơm. Khi vừa ăn xong thì S. xuất hiện. S. chất vấn chị T. sao điện thoại không nghe máy. Vừa lúc đó, chị C. lấy điện thoại ở trong ngăn tủ thì bị S. nghi ngờ gọi điện thoại nên ngăn lại và tra khảo chị gọi cho ai, sau đó lấy ổ khóa chốt cửa lại và dùng súng tự chế chĩa vào đầu chị C. và chửi chị bao che xúi giục bạn gái bỏ S.

“Tôi rất hoảng sợ nên đã quỳ lạy xin S. tha mạng nhưng S. vẫn bắn tôi ba phát, một phát đạn còn găm trong đầu, một phát sợt qua đầu và một phát nằm lại trong bàn tay do tôi giơ tay lên đỡ xong sau đó quay ra bắn nhiều phát vào bạn gái”, chị C. thuật lại. Sau đó, S. tiếp tục chạy vào bếp lấy thêm con dao và đâm liên tiếp vào người chị C. và bạn gái. Sự việc chưa dừng lại khi S. tiếp tục lấy chày đập tiêu đập đầu và người hai chị này.



Vết thương do chày đâm tiêu ở vai chị C. Ảnh: HL

Chị C. kể, do sợ quá chị nằm im bất động nhưng vẫn bị S. đâm một nhát vào đùi nhưng chị nén đau không nhúc nhích. Mọi việc kết thúc khi S. lấy thuốc trừ sâu uống và định đổ cho bạn gái uống nhưng thấm thuốc gục xuống.

Theo chị C., S. và bạn gái đã chia tay khoảng 3 tháng nhưng S. không chấp nhận. Cho rằng chị là nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm, S. đã từng thuê giang hồ đập cửa phòng nhà trọ chị nhiều lần và chị đã cảnh cáo S. đừng làm chuyện vớ vẩn và một lần đi báo công an. Tưởng mọi việc đã êm xui thì ngày hôm qua xảy ra cớ sự.