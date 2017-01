Nhiều thực phẩm chức năng không đạt chất lượng

Trong lĩnh vực dược phẩm, trong năm 2016, Bộ Y tế đã thanh tra, kiểm tra 137 cơ sở với tổng số vụ phát hiện vi phạm là 111 vụ, tăng 16% so với năm 2015. Trong lĩnh vực thực phẩm, phát hiện vi phạm là 133 vụ vi phạm, truy thu 12,54 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Trong lĩnh vực dược liệu, Bộ Y tế đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (C49); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an, Công an huyện Gia Lâm, Chi cục Quản lý thị trường huyện Gia Lâm kiểm tra xe ô tô đang chở dược liệu, kho hàng của hộ kinh doanh dược liệu. Qua đó phát hiện có 374 loại dược liệu, với tổng khối lượng là 45,9 tấn dược liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền phạt các vụ vi phạm năm 2016 là hơn 12 tỉ đồng.