Khi nào CSGT được quyền dừng phương tiện để kiểm tra?

Hỏi:



Tôi có một số vấn đề về luật giao thông còn thắc mắc mong luật sư giải thích giúp tôi: Công an giao thông có được quyền dừng phương tiện đang tham gia giao thông mà không vi phạm luật giao thông lại kiểm tra không? Những cảnh sát giao thông nào có quyền dừng và những cảnh sát giao thông nào không được quyền dừng?

Xin cám ơn.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ

2. Nội dung tư vấn

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ quy định:

"Điều 12. Các trường hợp được dừng phương tiện

1. Việc dừng phương tiện phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) An toàn, đúng quy định của pháp luật;

b) Không làm cản trở đến hoạt động giao thông;

c) Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:

a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;

b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc giám đốc công an cấp tỉnh trở lên;

c) Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên;

d) Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

đ) Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.".

Không phải mọi CSGT đều có quyền dừng phương tiện để kiểm tra. Chỉ người nào được giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì mới có quyền dừng phương tiện để kiểm tra và chỉ được dừng phương tiện thuộc một trong 5 trường hợp nêu trên. CSGT được quyền dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra.

Về việc người tham gia giao thông đang giao thông trên đường bị yêu cầu dừng xe thì người đó có quyền biết họ vi phạm lỗi gì, nếu họ không vi phạm mà công an giao thông yêu cầu họ dừng xe phải đưa ra các chứng cứ, chứng minh cho việc mình có quyền hạn yêu cầu người tham gia giao thông phải dừng xe để kiểm tra vì thế người bị dừng xe có được quyền yêu cầu được xem kế hoạch tuần tra và lý do dừng phương tiện.