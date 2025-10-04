1 con thiên nga đen bị 'bắt giữ, trục xuất' vì cố dìm chết đồng loại 04/10/2025 07:07

(PLO)- Vài tháng sau khi tới Stratford-upon-Avon, con thiên nga đen Reggie bắt đầu có các hành vi hung hăng như giành bạn tình, cố dìm chết những con thiên nga trắng bản địa.

Một con thiên nga đen đã bị người dân thị trấn Stratford-upon-Avon (Anh) bắt giữ, giao cho một khu bảo tồn gần đó vì những hành động bạo lực của con vật chống lại quần thể thiên nga trắng bản địa, hãng tin UPI đưa tin ngày 3-10.

Stratford-upon-Avon – nơi đã sinh ra nhà soạn nhạc thiên tài William Shakespeare – là ngôi nhà của một bầy khoảng 60 con thiên nga trắng.

Chú thiên nga đen lần đầu xuất hiện ở Stratford-upon-Avon cách đây 9 tháng. Ban đầu, con vật được người dân địa phương chào đón với sự tò mò, phấn kích và yêu mến, được đặt cho cái tên Reggie và cũng hoà nhập tốt với đàn thiên nga trắng bản địa.

Thiên nga đen Reggie "Quý Ngài Huỷ diệt". Ảnh: CBC/Cyril Bennis

Ông Cyril Bennis – người đã tình nguyện bảo vệ bầy thiên nga trắng ở Stratford-upon-Avon trong 45 năm qua – cho biết sau vài tháng, “mặt tối” của Reggie bị bại lộ. Từ đó, người dân gọi chú thiên nga đen này là Mr. Terminator (tạm dịch “Quý Ngài Huỷ diệt”) thay cho tên gọi Reggie.

Con thiên nga đen đã cố gắng xen vào một gia đình thiên nga trắng trong bầy bản địa, cố gắng đuổi con đực và con thiên nga trắng con để giành lấy con cái. Ông Bennis gọi vụ việc này là “một cơn ác mộng thực sự kinh hoàng”.

Thiên nga đen Reggie "Quý Ngài Huỷ diệt" bơi cùng một con thiên nga trắng bản địa ở thị trấn Stratford-upon-Avon. Ảnh: INDEPENDENT/Cyril Bennis

Sau đó, “Quý Ngài Huỷ diệt” bắt đầu đầu cố gắng ghì chặt đầu một số con thiên nga trắng khác trong bầy bản địa xuống nước. Ông Bennis mô tả đây là hành vi cố dìm chết đồng loại.

Sau khi liên hệ và nhận được sự đồng ý tiếp nhận từ Trung tâm Chim nước Dawlish (TP Devon) – cách Stratford-upon-Avon khoảng 220 km về phía tây nam, ông Bennis đã bắt và chuyển con thiên nga đen tới đó hôm 30-9.

Thiên nga đen Reggie "Quý Ngài Huỷ diệt" bị "bắt giữ, trục xuất" khỏi thị trấn Stratford-upon-Avon hôm 30-9. Ảnh: INDEPENDENT/Cyril Bennis

Con vật đã “chống cự quyết liệt” và khiến ông Bennis bị thương nhẹ ở ngực. Bản thân con thiên nga đen này thì “rất ổn” trước khi được gửi tới Devon.

“Hôm nay, dòng sông lặng sóng và [những chú thiên nga trắng] đang thư giãn. Giống như một vở kịch của [nhà soạn nhạc] Shakespeare, mọi thứ đều yên bình và đang dần lắng xuống” - ông Bennis chia sẻ sau khi “trục xuất” thành công con thiên nga đen hung hăng.