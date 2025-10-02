1 xã ở Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 người dân 02/10/2025 11:30

(PLO)- Hơn 63.000 người dân, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp ở xã Quang Minh sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Sáng 2-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Minh (TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025.

Chương trình sẽ tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 63.000 người dân mọi độ tuổi, nghề nghiệp trên địa bàn xã với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ 12 bệnh viện, cơ sở y tế của trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: “Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, vừa tiếp nối truyền thống chăm lo sức khỏe nhân dân, vừa cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà, thăm hỏi người dân xã Quang Minh đến khám bệnh miễn phí tại Trạm y tế xã Quang Minh (Hà Nội). Ảnh: PHÚ NGUYỄN

Theo ông Liêm, nhiều năm qua, từ khi còn là huyện Mê Linh cho đến nay là xã Quang Minh, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế, các bệnh viện trung ương, TP và sự đồng thuận của người dân, chất lượng y tế cơ sở không ngừng được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát tốt; chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng hiệu quả.

Người dân chia sẻ về với lãnh đạo TP Hà Nội và xã Quang Minh về trải nghiệm đến khám chữa bệnh miễn phí tại trạm y tế xã Quang Minh (Hà Nội). Ảnh: PHÚ NGUYỄN

Ngay từ năm 2023, huyện Mê Linh là một trong những địa phương của Hà Nội đi đầu trong tổ chức khám sức khỏe nhân dân với gần 400 bác sĩ thuộc 15 bệnh viện của trung ương, TP và các huyện bạn tham gia khám sức khỏe cho gần 160.000 người dân, đạt 88% kế hoạch.

"Thành công đó là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục phát động chương trình năm nay, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện", Bí thư Đảng uỷ xã Quang Minh nhấn mạnh.

Người dân được các bác sĩ từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội kiểm tra, tư vấn sức khỏe tại Trạm Y tế xã Quang Minh. Ảnh: PHÚ NGUYỄN

Ông Liêm cho hay, chương trình năm nay có sự tham gia của nhiều y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của trạm y tế xã và 12 bệnh viện trung ương và TP Hà Nội. Lực lượng này sẽ trực tiếp khám sức khỏe tổng quát và tư vấn trực tiếp cho hơn 63.000 người dân, ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp.

Quy trình khám bao gồm cả lâm sàng, cận lâm sàng, đồng thời cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối hệ thống quản lý dữ liệu y tế TP, một bước đi quan trọng trong chuyển đổi số y tế cơ sở.

Đông đảo người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Quang Minh. Ảnh: PHÚ NGUYỄN

“Với sự quan tâm của TP, sự hỗ trợ của ngành y tế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng của nhân dân, tôi tin tưởng chương trình sẽ thành công, trở thành điểm sáng trong phong trào chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Bí thư Đảng uỷ xã Quang Minh nhấn mạnh.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho biết, xã Quang Minh là một trong những địa phương được TP lựa chọn thí điểm trạm y tế số gắn với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

Đến nay, Hà Nội đã đồng bộ gần 10,9 triệu dữ liệu dân số, 26,9 triệu lượt khám chữa bệnh từ cơ sở y tế công và tư vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Riêng xã Quang Minh đã xác lập quản lý cho hơn 63.000 người, trong đó gần 9.000 người cao tuổi và hơn 27.000 lao động tự do.

“Đây là nhiệm vụ thiết thực, ý nghĩa với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. TP xác định, từ năm 2026, người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý suốt đời”, bà Hà nhấn mạnh.