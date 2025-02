10 kết quả nổi bật của EVNHCMC năm 2024 10/02/2025 15:09

1. Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 30,05 tỷ kWh, tăng 5,32% so với năm 2023 và đạt 105,07% so với kế hoạch được giao.

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục đạt và vượt trên tất cả các chỉ tiêu được giao. Tiếp tục nâng cấp ứng dụng App EVNHCMC, mang đến nhiều trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; thực hiện bổ sung cơ chế bảo mật thông tin khách hàng theo Nghị định 13 của Chính phủ; đã rà soát và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho toàn bộ khách hàng.

3. EVNHCMC được vinh danh với nhiều giải thưởng về xây dựng và phát triển lưới điện thông minh. Cụ thể là giải thưởng “Lưới điện thông minh của năm - Smart Grid project of the year" với dự án “Bản đồ quản lý mất điện” tại hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2024 tại Malaysia; Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” do tạp chí Power Magazine - Mỹ bình chọn.

Ông Nguyễn Thanh Nhã (trái) - Phó tổng giám đốc - đại diện EVNHCMC lên nhận giải thưởng “Lưới điện thông minh - Smart Grid” tại Hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2024 ở Malaysia.

4. Năng suất lao động được nâng cao với thương phẩm đạt 5,53 triệu kWh/lao động, tăng 5,5% so với năm 2023, đạt 105,9% kế hoạch được giao.

5. Công tác chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi sang môi trường số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 8-1-2024, EVNHCMC đã có được chứng nhận chuyển đổi số đạt Mức 4/5 (mức nâng cao), do tư vấn độc lập iDAS thẩm định.

6. Hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện. Theo đó, đã đóng điện đưa vào vận hành các công trình trọng điểm như: Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng và trạm 220kV Tân Cảng - Nhánh rẽ trạm 110kV Thủ Thiêm nối cấp; Cải tạo TBA 110kV Chợ Lớn; Lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại trạm 110kV Hỏa Xa,... Các công trình hoàn thành đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường nguồn điện cho khu vực trung tâm Thành phố và dự phòng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải mùa khô năm 2025.

7. Cử Đội xung kích gồm 160 cán bộ, kỹ sư, công nhân hỗ trợ thực hiện đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Vượt qua khó khăn của địa hình, thời tiết khắc nghiệt, Đội xung kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, lao động xuất sắc được tuyên dương như: Anh Phan Văn Điền – Công ty Điện lực Củ Chi đạt giải thưởng Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Anh Huỳnh Thanh Thuận – Công ty Điện lực An Phú Đông đạt giải thưởng lao động sáng tạo của Tổng liên Đoàn …

9. Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc. Công Đoàn triển khai tốt các hoạt động của “Tháng công nhân” và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiều công trình thanh niên xung kích như tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, sửa chữa hệ thống điện cho gia đình hộ nghèo …

10. Công tác xây dựng Đảng đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm và 9 chương trình hành động của Đảng ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ. Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.