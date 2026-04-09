2 điểm mới về quy định đặc xá năm 2026 09/04/2026 17:57

(PLO)- Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước có 2 điểm mới để đảm bảo chặt chẽ hơn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Chiều 9-4, tại buổi họp báo Công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: So với Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN về đặc xá (đợt 2) năm 2025 thì Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ngày 7-4 có 2 điểm mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Tiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chủ trì buổi họp báo.

Quy định rõ hơn đối với trường hợp không được đặc xá

Thứ nhất, đối với quy định trong Điều 3 về người được đặc xá, trước đây quy định điều kiện là người bị kết án phạt tù chung thân đã giảm xuống có thời hạn phải có 18 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị đặc xá được xếp loại từ khá trở lên. Nay quyết định bổ sung thêm cụm từ "ít nhất", quy định tối thiểu là phải đạt 18 tháng trở lên.

Thứ hai, đối với trường hợp không được đặc xá trong Điều 4, qua quá trình triển khai thực hiện đợt đặc xá năm 2025 vừa qua, Bộ Công an bổ sung thêm một số nội dung quy định rõ hơn để các cơ sở giam giữ thống nhất áp dụng việc xác định đối tượng không được đặc xá. Đó là tại điểm 5 Điều 4, trước đây quy định "có 2 tiền án trở lên", nay bổ sung thêm: "hoặc có một tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do cố ý".

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nói về ý nghĩa, truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam đợt đặc xá năm 2026.

Bổ sung thêm nội dung trong Khoản 8 Điều 4, quy định rõ là: "phạm tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, rồi cưỡng đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự năm 1999" thì không được đặc xá...

Thượng tướng Lê Văn Tuyến- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

15.000 người được vay với số vốn gần 1.300 tỉ đồng

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết thêm, mục đích của việc bổ sung thêm những điểm này là để làm rõ hơn những trường hợp không được đặc xá. Trong quá trình các đợt đặc xá năm 2025 thì một số cơ sở giam giữ chưa rõ, chưa thống nhất việc này, "nên lần này chúng tôi đưa vào để đảm bảo đồng bộ, thống nhất ở các cơ sở giam giữ trên toàn quốc".

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Ý nghĩa, mục đích của đợt đặc xá lần này là tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người đã bị kết án phạt tù và có quá trình cải tạo tiến bộ. Đồng thời khuyến khích người kết án và đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Về kết quả triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng về tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết: Thống kê đến thời điểm tháng 6-2024, đã có gần 15.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn gần 1.300 tỉ đồng. Họ vay để đầu tư sản xuất kinh doanh, làm ăn phát triển, ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân (đợt 2 năm 2025).

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qua gần một năm triển khai thực hiện đến nay đã góp phần rất quan trọng cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, giúp cho những người có lầm lỗi khi trở về có nguồn vốn để ổn định cuộc sống".

Qua sơ kết, các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội có nhiều kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách này.

Bộ Công an cũng đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có điều kiện để vay nguồn vốn để lao động sản xuất, có công ăn việc làm ổn định.