3 loại thực phẩm giàu canxi tốt cho xương bạn nên biết 01/04/2026 08:08

(PLO)- Thiếu canxi khá phổ biến nhưng giải pháp không nhất thiết là dùng thực phẩm bổ sung đắt tiền.

Tình trạng thiếu canxi thường diễn ra âm thầm, biểu hiện qua việc xương yếu và mật độ xương giảm sau tuổi 30. Nhiều người thường bị đau nhức cơ bắp do thiếu hụt khoáng chất này. Thay vì lệ thuộc vào thực phẩm chức năng, việc bổ sung canxi qua thực phẩm hàng ngày là giải pháp bền vững hơn. Điều này giúp duy trì sức mạnh của xương và sức khỏe tổng thể hệ cơ xương khớp.

Những hạt mè nhỏ bé này chứa tới 975 mg canxi trên 100 gram cùng các khoáng chất như magiê, kẽm và phốt pho. Ảnh: AI.



Tiến sĩ Manan Vora, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Mumbai (Ấn Độ), đã chỉ ra ba loại thực phẩm giàu canxi. Ông nhấn mạnh giải pháp không phải lúc nào cũng đến từ viên uống bổ sung. Canxi thường có sẵn trong những thực phẩm đơn giản, giàu dưỡng chất ngay trên bàn ăn của bạn.

Kê ngón tay (Ragi)

Ragi được coi là một trong những loại ngũ cốc bổ dưỡng nhất, chứa lượng canxi cao nhất trong các loại ngũ cốc, hỗ trợ sức khỏe xương và cơ bắp.

Theo Tiến sĩ Manan Vora, kê ngón tay là một trong những nguồn canxi thực vật phong phú nhất. So với các loại kê khác, nó chứa lượng khoáng chất thiết yếu cao hơn đáng kể. Loại hạt này cung cấp tới 344 mg canxi trên 100 gram, hỗ trợ đắc lực cho sức khỏe xương.

Phô mai

Nếu bạn không ăn chay trường, phô mai Parmesan là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Tiến sĩ Vora lưu ý dù dùng lượng nhỏ, thực phẩm này vẫn cung cấp khoáng chất dồi dào cùng protein và vitamin K2. Vitamin K2 đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền canxi vào xương, giúp mật độ xương tốt hơn.

Tiến sĩ Vora nhấn mạnh: "Phô mai Parmesan cung cấp khoảng 1100 đến 1200 mg canxi trên 100 gram. Đây là một trong những thực phẩm giàu canxi nhất. Chỉ cần 15 đến 20 gram mỗi ngày sẽ rất hiệu quả cho sức khỏe xương".

Hạt mè

Thứ ba trong danh sách của Tiến sĩ Vora là hạt mè. Những hạt nhỏ bé này chứa tới 975 mg canxi trên 100 gram cùng các khoáng chất như magiê, kẽm và phốt pho. Đây là những chất hỗ trợ cấu trúc xương và chức năng cơ bắp khỏe mạnh.

Bác sĩ phẫu thuật giải thích: "Hạt mè chứa khoảng 975 mg canxi trên 100 gram. Để hấp thụ tốt hơn, bạn nên ăn hạt mè đã ngâm, rang hoặc xay nhuyễn".

Đừng bỏ qua vitamin D

Tiến sĩ Manan Vora nhấn mạnh vitamin D vô cùng quan trọng đối với việc hấp thụ canxi. Vitamin D đóng vai trò như một loại hormone giúp dẫn canxi vào xương. Điều này đảm bảo quá trình khoáng hóa xương diễn ra đúng cách và ngăn ngừa loãng xương.

Ông khẳng định: "Nếu thiếu vitamin D, canxi sẽ không được hấp thụ hiệu quả. Hãy bổ sung những thực phẩm này và tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời".