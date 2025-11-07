3 sổ tiết kiệm, siêu thị 0 đồng, suất cơm miễn phí... đến với người dân phường Bình Tân 07/11/2025 18:49

(PLO)- Ủy ban MTTQ phường Bình Tân, TP.HCM đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm, khám mắt miễn phí, tổ chức siêu thị 0 đồng cho 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...

Ngày 7-11, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân, TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày hội “Bình Tân nghĩa tình, đại đoàn kết”.

Phường Bình Tân tổ chức siêu thị 0 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân, khẳng định dù ở giai đoạn nào, với hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình đó là đoàn kết, tập hợp mọi người yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc phường đã không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong người dân.

Phường Bình Tân tặng 3 sổ tiết kiệm cho người dân.

Trong buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm hôm nay, Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân tiếp tục trao tặng 3 sổ tiết kiệm, khám mắt miễn phí cho 300 trường hợp, tổ chức siêu thị 0 đồng cho 300 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 300 suất cơm đại đoàn kết.

Đồng thời, ra mắt ứng dụng “Bình dân học vụ số”, ứng dụng “Bình Tân Mặt trận số” và ra mắt đội hình Câu lạc bộ “Đại sứ số” trên địa bàn phường Bình Tân.

Phường Bình Tân khám mắt miễn phí cho người dân.

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu nhấn mạnh Ủy ban MTTQ phường Bình Tân sẽ cùng hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tích cực chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn, góp phần vào sự phát triển chung của phường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ phường Bình Tân đã trao phương tiện sinh kế cho các hộ cận nghèo, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học…