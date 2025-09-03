4 ngày lễ Quốc khánh: Du lịch TP.HCM thu hơn 4.000 tỉ đồng 03/09/2025 09:31

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP.HCM, trong bốn ngày nghỉ lễ lễ Quốc khánh (từ 30-8 đến 2-9), thành phố đã đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong đó có 45.600 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 300.000 lượt với công suất phòng trung bình là 87%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 4.140 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sở đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và điểm đến để đẩy mạnh quảng bá các tour tham quan di tích lịch sử như hệ thống Biệt động Sài Gòn, hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, sở khuyến khích các đơn vị xây dựng sản phẩm kết nối dấu ấn cách mạng với hình ảnh một TP.HCM hiện đại, năng động.

Nổi bật là chương trình “Dạo bước khám phá Sài Gòn” (2 ngày 1 đêm), đưa du khách qua các địa danh như Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, kết hợp trải nghiệm xe buýt hai tầng, Landmark 81 SkyView, du thuyền trên sông Sài Gòn và Water Bus.

Du khách trải nghiệm xe buýt hai tầng dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: TT

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật cũng được tổ chức sôi nổi như bắn pháo hoa, các chương trình văn nghệ, tham quan bảo tàng và Hội trường Thống Nhất. Một số điểm đến đã miễn hoặc giảm giá vé vào cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngành hàng không cũng tăng cường tần suất bay, riêng Vietjet Air đã bổ sung gần 50 chuyến với khoảng 10.000 chỗ.

Dữ liệu từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda và Booking.com cho thấy, dù lượng tìm kiếm đến Hà Nội tăng mạnh, TP.HCM vẫn ghi nhận nhu cầu lớn từ du khách lựa chọn thành phố làm điểm khởi hành cho các hành trình du lịch khác.

Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi ghi nhận lượng khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tăng đáng kể. Ảnh: TT.

Hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi. Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm giá từ 15% – 45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ và xe đưa đón. Các nhà hàng, khu vui chơi, trung tâm thương mại cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, combo dịch vụ với mức giảm 10% – 50% cho hàng ngàn sản phẩm.

Chương trình biểu diễn thực cảnh “Khí phách Rồng Tiên – Kỷ Nguyên Vươn Mình”, với sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng, công nghệ tiên tiến và hàng trăm diễn viên tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Ảnh: TT.

Không chỉ trung tâm TP, các phường lân cận cũng sôi động không kém. Tại phường Bình Dương, chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” tại Công viên Trung tâm và chuỗi sự kiện tại Khu Du lịch Đại Nam, Phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một, Công viên Thanh Lễ, hồ Dầu Tiếng, Khu Du lịch Thủy Châu… đã thu hút đông đảo khách tham quan. Ga Dĩ An đón nhiều chuyến tàu Bắc – Nam (SE1–SE12, SE19/20, SE21/22) và bổ sung tuyến đi Nha Trang, Phan Thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm lễ Quốc khánh tại phường Bình Dương tối ngày 2-9. Ảnh: LÊ ÁNH.

Tương tự, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lợi thế di chuyển chỉ khoảng hai giờ từ TP.HCM đã giúp các bãi biển và khu nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu và Hồ Tràm trở thành lựa chọn hàng đầu.

Nhiều khách sạn giảm giá 15% – 40%, kèm các ưu đãi về ẩm thực và spa. Các bãi tắm và dịch vụ thể thao dưới nước như mô tô nước, chèo thuyền kayak luôn trong tình trạng đông đúc. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố biển và vị thế thủ phủ du lịch cao cấp mới của Hồ Tràm.