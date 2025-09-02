Khu di tích lịch sử, điểm du lịch đông khách dịp nghỉ lễ 2-9

(PLO)- Nhiều khu di tích lịch sử và điểm du lịch tại TP.HCM đã đón lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường dịp lễ 2-9.
Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình, đoàn khách theo tour cũng như du khách quốc tế lựa chọn tham quan các di tích lịch sử nhằm trải nghiệm và tìm hiểu thêm về truyền thống, lịch sử dân tộc.
Bên cạnh đó, các điểm vui chơi quen thuộc như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, cắm trại.
Với nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động đặc sắc, các khu du lịch và điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM đã ghi nhận lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường trong dịp lễ 2-9.