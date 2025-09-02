Khu di tích lịch sử, điểm du lịch đông khách dịp nghỉ lễ 2-9 02/09/2025 14:33

(PLO)- Nhiều khu di tích lịch sử và điểm du lịch tại TP.HCM đã đón lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường dịp lễ 2-9.

Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình, đoàn khách theo tour cũng như du khách quốc tế lựa chọn tham quan các di tích lịch sử nhằm trải nghiệm và tìm hiểu thêm về truyền thống, lịch sử dân tộc.

Bên cạnh đó, các điểm vui chơi quen thuộc như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, cắm trại.

Với nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động đặc sắc, các khu du lịch và điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM đã ghi nhận lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường trong dịp lễ 2-9.

Ghi nhận trong sáng 2-9, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lượng khách đổ về vui chơi khá đông.

Các gia đình tranh thủ ngày nghỉ lễ đưa con nhỏ đến vui chơi tại Suối Tiên.

Du khách tham gia chương trình nghệ thuật đường phố.

Không khí nhộn nhịp bên trong khu du lịch với nhiều trò chơi, điểm check-in hấp dẫn và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Show diễn nghệ thuật thực cảnh dưới nước hoành tráng, đưa du khách vào hành trình khám phá “ văn hóa hội tụ - di sản giao hòa – nâng tầm bản sắc” với gần 100 diễn viên chuyên nghiệp.

Tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, không khí cũng nhộn nhịp với lượng khách tăng cao dịp lễ 2-9. Thay vì đi chơi xa, họ lựa chọn những điểm đến gần để có thể cùng gia đình, bạn bè và người thân trải qua kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Trong dịp lễ, tại đây còn có chương trình trình diễn văn hóa, văn nghệ của đồng bào người S'tiêng như: hòa tấu đàn đá, biểu diễn cồng chiên, múa sạp, phục dựng lễ hội Mừng cơm mới, ca múa những bài hát đặc trưng...

Khách quốc tế thử chui hầm, trải nghiệm không gian địa đạo.