4 trụ cột định vị Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng khác biệt với TP.HCM 28/08/2025 13:35

(PLO)- Bộ Tài chính gợi mở 4 trọng tâm trụ cột để định vị Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng khác biệt với vai trò của TP.HCM.

Sáng 28-8, TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam 2025.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2025, diễn ra từ ngày 28 đến 30-8.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm mới của tài chính quốc tế

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những quyết sách chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước. TP.HCM và Đà Nẵng đang khẩn trương cụ thể hóa chủ trương này.

Theo ông Nghị, sự kết hợp ba trụ cột tài chính công nghệ - chuỗi khối - vi mạch bán dẫn trong Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2025 hướng đến mục tiêu xuyên suốt là phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực.

Theo chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, đây là những lĩnh vực mũi nhọn có khả năng tạo ra đột phá. Không chỉ nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế mà còn xây dựng một nền kinh tế kiến thức hiện đại cho Đà Nẵng và đất nước.

“Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025 – 2030”, ông Nghị cho hay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, TP đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222 của Quốc Hội.

Trong đó có việc xây dựng nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Qua đó tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút các dự án, nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế.

“Trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ để bứt phá, Đà Nẵng sẽ là điểm đến lý tưởng, tin cậy để các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước nghiên cứu các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại TP”, ông Quảng khẳng định.

Định vị Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, Nghị quyết của Quốc Hội về Trung tâm tài chính đã xác lập một trung tâm hai điểm đến. TP.HCM là đầu mối quy mô, còn Đà Nẵng có vai trò chuyên biệt. Tinh thần cốt lõi là để phân vai, cộng hưởng và không sao chép.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Ngọc, TP.HCM sẽ phát huy vai trò trung tâm vốn rộng và sâu với thị trường cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng, đầu tư, quỹ quản lý tài sản, dịch vụ niêm yết. Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ tập trung vào các thị trường ngách bổ trợ, dựa đúng vào lợi thế của TP là cảng biển, sân bay, hành lang kinh tế Đông – Tây, mạng lưới công nghiệp ven biển.

Cách định vị này sẽ giúp Việt Nam vận hành Trung tâm tài chính quốc tế đa trung tâm, một đầu tàu. TP.HCM có chiều sâu về thanh khoản, Đà Nẵng là cánh tay nối dài linh hoạt, giàu sáng tạo, bám vào thương mại - công nghiệp và gắn chặt với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ cắm rễ sâu vào chuỗi hàng hải công nghiệp và dịch vụ toàn vùng. Song song với Khu thương mại tự do, Đà Nẵng cần có danh mục sản phẩm, dịch vụ rõ ràng, khác biệt với TP.HCM để bù đắp những khoảng trống của thị trường Việt Nam.

Bà Ngọc gợi ý bốn trụ cột cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Thứ nhất là tài chính hàng hải, logistics và bảo hiểm. Thứ hai là làm nền tảng cho các giao dịch phái sinh gắn với nông thủy sản, kim loại, quặng… ở miền Trung - Tây Nguyên.

Thứ ba là tài chính xanh, trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, bảo hiểm rủi ro khí hậu cho nông nghiệp nuôi trồng. Qua đó biến thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội để thu hút vốn trong dài hạn.

Thứ tư là dịch vụ tài chính xuyên biên giới cho thương mại dọc hành lang kinh tế Đông- Tây. Ví dụ như định danh điện tử, vận đơn - chứng từ xanh, thanh toán xuyên biên giới trong khuôn khổ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, được giám sát rủi ro theo thông lệ quốc tế.

“Bốn trọng tâm này không chỉ đúng về ý nghĩa kinh tế của Đà Nẵng, mà sẽ bổ trợ cho nhau tạo thành một dòng chảy. Đó là hàng hóa, là dữ liệu, là vốn, bảo hiểm liên kết thành một chuỗi đóng mở rất nhịp nhàng. Đây chính là cốt lõi để hình thành và phát triển Trung tâm tài chính”, bà Ngọc phân tích.

Bà Ngọc cho rằng, việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính đòi hỏi ba chữ: Niềm tin - chuẩn mực - tốc độ. Niềm tin đến từ tài phán độc lập, thực thi nhanh, minh bạch dữ liệu.

Chuẩn mực đến từ việc áp dụng và chấp nhận luật chơi quốc tế, vận dụng chúng một cách thông minh. Tốc độ đến từ quyết tâm chính trị và kỷ luật thực thi. “Với 3 chữ này, tôi cho rằng Đà Nẵng chắc chắn sẽ thành công trong việc phát triển Trung tâm tài chính”, bà Ngọc nói.