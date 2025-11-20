5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu magiê 20/11/2025 16:26

(PLO)- Nếu bạn thường xuyên bị chuột rút, co giật hoặc mệt mỏi kéo dài, hãy kiểm tra nồng độ magiê.

Đây có thể là tín hiệu cơ thể báo hiệu tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng quan trọng Magiê.

Thường xuyên bị co thắt cơ hoặc giật mắt là dấu hiệu của tình trạng thiếu magiê. Ảnh: AI.

Magiê là một vi chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần với lượng nhỏ. Mặc dù không cần nhiều như protein hay carbohydrate, nhưng nó lại rất cần thiết cho nhiều chức năng vật lý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, magie là một khoáng chất thiết yếu hỗ trợ một loạt các phản ứng sinh hóa trong cơ thể, từ hoạt động của cơ và dây thần kinh đến sản xuất năng lượng, giấc ngủ và các quá trình kiểm soát tâm trạng.

Khoáng chất này còn giúp điều chỉnh nhiều chức năng thiết yếu và đảm bảo các hệ thống phối hợp nhịp nhàng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi lượng magiê hấp thụ thấp, các cơn đau bụng hoặc thay đổi tâm trạng sẽ xuất hiện.

Lượng magiê khuyến nghị hằng ngày đối với người trưởng thành thường là 300 đến 400 mg magiê mỗi ngày. Cơ thể con người không thể tự sản xuất magiê, vì vậy cần phải bổ sung từ chế độ ăn uống.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để duy trì mức magiê lành mạnh, điều quan trọng là phải bổ sung rau lá xanh, các loại hạt, hạt giống, đậu và ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hằng ngày đồng thời giảm lượng thực phẩm chế biến và tinh chế.

Giải pháp đầu tiên để bù đắp sự thiếu hụt này là thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là ưu tiên thực phẩm nguyên chất. Nếu cần thiết phải bổ sung thêm, chỉ nên dùng sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe.

Dưới đây là 5 dấu hiệu thiếu magiê và cách điều chỉnh chế độ ăn uống

Chuột rút hoặc co giật cơ

Vấn đề: Thường xuyên bị co thắt cơ hoặc giật mắt là dấu hiệu của tình trạng thiếu magiê. Khoáng chất này giúp thư giãn cơ sau khi co thắt.

Điều chỉnh chế độ ăn: Bổ sung các thực phẩm giàu magiê như rau bina, hạnh nhân, hạt bí ngô và chuối vào chế độ ăn của bạn.

Mệt mỏi và yếu cơ kéo dài

Vấn đề: Khi một người bị thiếu magiê, năng lượng sản xuất sẽ giảm. Do đó, người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi và yếu cơ kéo dài.

Điều chỉnh chế độ ăn: Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, bơ và sô cô la đen vào chế độ ăn để tăng cường năng lượng một cách tự nhiên.

Vấn đề về giấc ngủ

Vấn đề: Khó đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ có thể là do thiếu magiê, vì khoáng chất này giúp cơ thể thư giãn và điều chỉnh melatonin.

Điều chỉnh chế độ ăn: Uống một ly sữa trước khi đi ngủ hoặc dùng thực phẩm bổ sung theo toa có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Sữa có chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên như magiê, canxi và tryptophan giúp thư giãn.

Đau đầu hoặc đau nửa đầu

Vấn đề: Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn thần kinh và điều hòa lưu lượng máu. Nồng độ magiê thấp đôi khi có thể gây đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Điều chỉnh chế độ ăn: Thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu magiê như rau lá xanh, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp hỗ trợ sức khỏe đầu và thần kinh tốt hơn.

Thay đổi tâm trạng, lo lắng hoặc trầm cảm

Vấn đề: Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng như serotonin. Thiếu magiê có thể dẫn đến cáu kỉnh, lo lắng hoặc tâm trạng buồn chán.

Điều chỉnh chế độ ăn: Bổ sung thực phẩm giàu magiê như các loại hạt, hạt giống và cá béo vào chế độ ăn có thể giúp hỗ trợ sự cân bằng cảm xúc và sức khỏe tổng thể.