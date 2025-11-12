5 năm tới, TP.HCM có thêm gần 300 km đường cao tốc, 77 km đường ven biển 12/11/2025 14:53

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, dự kiến kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

5 năm tới, TP.HCM có thêm 300 km cao tốc, 77 km đường ven biển

Sau sáp nhập, TP.HCM mới hình thành một cấu trúc liên vùng với diện tích trên 6.772 km², dân số khoảng 14 triệu người, có đầy đủ các loại hình vận tải đường bộ (tổng chiều dài đường 24.745,66 km; tổng số công trình cầu, hầm là 1.426 chiếc), đường sắt (đường sắt quốc gia với chiều dài 22,9 km và đường sắt đô thị số 1 với 19,7 km)...

Sở này cho biết, đường vành đai, đường cao tốc giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 54,7 km; giai đoạn 2026-2030 dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác 282,6 km (gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng tàu, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4,...);

Đường ven biển giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 39,71 km; giai đoạn 2026-2030 khoảng 76,79 km.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được 5 năm qua, Sở Xây dựng nhận định TP.HCM cũ tuy là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông,..

Còn tỉnh Bình Dương cũ tuy là điểm sáng về công nghiệp hóa và thu hút FDI, nhưng mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào sản xuất gia công, thâm dụng lao động và đất đai, công nghiệp giá trị gia tăng thấp, thiếu các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, với lợi thế cảng biển nước sâu và du lịch biển, vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị, với quy mô dân số nhỏ, công nghiệp hỗ trợ còn thiếu, chưa phát triển bứt phá về thế mạnh kinh tế biển.

Ngoài ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do các địa phương thực hiện chậm, dẫn đến phải tạm dừng thi công. Hạ tầng đô thị hiện hữu còn nhiều bất cập; lượng phương tiện cá nhân đăng kí mới không ngừng gia tăng nhanh hàng năm trong khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp.

So với đầu nhiệm kỳ, tổng phương tiện đang quản lý tăng 14,63% (ô tô tăng 28,26%, mô tô tăng 13,19%).

Ngoài ra, quy hoạch chung chậm điều chỉnh, dẫn đến một số định hướng không còn phù hợp. Chất lượng quy hoạch phân khu chưa đồng đều. Tình trạng quy hoạch treo kéo dài ở không ít nơi, gây lãng phí tài nguyên đất và bức xúc dân cư.

Công tác quản lý sau quy hoạch yếu, xây dựng không phép, sai phép làm phá vỡ quy hoạch cục bộ; điều chỉnh quy hoạch tùy tiện theo đề xuất chủ đầu tư (thường tăng chỉ tiêu, giảm đất công cộng) khiến quy hoạch ban đầu bị băm nát.

Phối hợp quy hoạch vùng chưa hiệu quả. TP.HCM phát triển thiếu kết nối với Bình Dương, Đồng Nai ở một số mặt (ví dụ khu vực giáp ranh còn manh mún, không thống nhất về mạng lưới đường, hành lang sông rạch...). Việc công khai thông tin quy hoạch và lấy ý kiến người dân còn hình thức, dẫn đến người dân hiểu chưa đúng, hoặc khiếu kiện do không được biết thông tin kịp thời.

7 nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM định hướng tập trung vào 7 nội dung trọng tâm.

Một là thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại gồm Quốc lộ 1,13,22; cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hoàn thiện các tuyến đường vành đai 2, 3, 4; Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh; Cầu Thủ Thiêm 4, Cầu Cần Giờ, Cầu Phú Mỹ 2...

Hai là, phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo định hướng TOD kết nối hiệu quả nội đô và các trung tâm chức năng, cụ thể tuyến metro số 4 Đông Thạnh (Hóc Môn) - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước; Tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ...

TP.HCM đang đẩy mạnh kết nối Cần Giờ.

Ba là xây dựng và nâng cấp các tuyến đường sắt tốc độ cao chở khách, đường sắt chở hàng (tuyến Bàu Bàng - Đồng Nai - Cái Mép Thị Vải); nghiên cứu đầu tư đồng bộ hạ tầng đường sắt TP.HCM và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Xây dựng tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình...

Bốn là đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển TP.HCM theo quy hoạch. Đặc biệt, đẩy mạnh đầu tư phát triển cảng biển cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; khai thác hiệu quả vận tải đường sông (luồng Sài Gòn - Đồng Nai - Soài Rạp) và các tuyến ven biển kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải, gắn với logistics và dịch vụ cảng; Bến cảng container Cái Mép Hạ...

Năm là nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển du lịch;

Sáu là nghiên cứu nâng cấp hạ tầng giao thông khắc phục tình trạng ngập nước. Cuối cùng là phát triển hạ tầng giao thông thông minh, xanh; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.