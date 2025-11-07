54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp qua thỏa thuận để làm dự án nhà ở 07/11/2025 19:33

(PLO)- Tổng diện tích của các dự án thí điểm nhà ở thương mại là 6.557.865,5 m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 212.812,1 m2.

UBND TP.HCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại. Các đơn vị này được thí điểm thỏa thuận nhận đất nông nghiệp để làm dự án nhà ở thương mại (không nhất thiết 100% đất ở như quy định hiện hành).

Trong đó, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sắp xếp) có 48 tổ chức, khu vực TP.HCM (trước sắp xếp) có 6 tổ chức.

TP.HCM chấp thuận 54 tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện thí điểm nhà ở thương mại. Ảnh minh họa: NGUYỄN TIẾN

Thông báo này là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (trong đó bao gồm cả đất nông nghiệp).

Nghị quyết số 171/2024/QH15 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Cụ thể, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như Luật hiện hành thì nghị quyết của Quốc hội cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một hoặc một số hay các loại đất như: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác để thực hiện dự án thí điểm.

Tuy nhiên, phải kèm điều kiện khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đã được HĐND thông qua được đính kèm tại đây: danhsachtochucBDSthidiemnhaothuongmai.pdf