9 sai lầm về việc bù nước đang 'hủy hoại' cơ thể bạn sau 50 tuổi

Cung cấp đủ nước cho cơ thể là điều quan trọng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là sau tuổi 50. Tuy nhiên, nhiều người lại mắc phải những sai lầm phổ biến, khiến cơ thể thiếu nước và gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Dưới đây là 9 sai lầm về việc bù nước cần tránh.

Cơ chế cảm nhận cơn khát kém nhạy hơn khi chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là sau tuổi 50 nên sẽ dẫn đến mất nước mà không biết. Do đó, bạn cần phải tránh sai lầm này và nên uống nước đều đặn trong ngày, không chờ đến khi cảm thấy khát.

Đây là một sai lầm về việc bù nước sau 50 tuổi. Việc bạn uống quá nhiều nước lọc có thể gây loãng chất điện giải, dẫn đến chuột rút, buồn nôn, lú lẫn... Vì vậy, bạn nên bổ sung chất điện giải bằng nước dừa, đồ uống thể thao hoặc thực phẩm chức năng.

Caffeine là chất lợi tiểu, có thể gây mất nước và đây cũng là sai lầm về việc bù nước mà nhiều người đang mắc phải. Do đó, chúng ta cần hạn chế caffeine, uống thêm nước sau khi uống cà phê hoặc trà.

Cơ thể bị mất nước sau một đêm dài, dẫn đến mệt mỏi vào buổi sáng. Do đó, bạn cần uống một cốc nước ngay khi thức dậy và nó là cách tốt nhất cho sức khỏe tổng thể.

Khi chúng ta vận động nhiều khiến cơ thể mất nước qua mồ hôi. Do đó, chúng ta cần uống thêm nước khi tập thể dục.

Uống nước vào ban đêm là một sai lầm về việc bù nước mà bạn cần hạn chế. Vì uống nước vào buổi tối có thể gây mất ngủ và dẫn đến đau đầu. Vì vậy, uống đủ nước trong ngày, uống từng ngụm nhỏ vào buổi tối là cách tốt nhất.

Nếu bạn chỉ uống nước lọc không cung cấp đủ khoáng chất và chất điện giải. Do đó, bạn cần uống xen kẽ nước lọc với các loại đồ uống khác như trà thảo mộc, nước ép trái cây...

Đây là một sai lầm về việc bù nước cần tránh, vì chúng ta không nhận biết được các dấu hiệu mất nước như da khô, nước tiểu sẫm màu, chuột rút... Vì vậy, cần chú ý đến các dấu hiệu của cơ thể, kiểm tra màu nước tiểu.

Đi máy bay, đi xe đường dài có thể gây mất nước. Do đó, bạn nên mang theo nước và uống thường xuyên khi di chuyển.