9 tháng 2025: Bảo hiểm Bảo Việt giữ nhịp tăng trưởng, khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong 20/10/2025 17:30

(PLO)- Trong 9 tháng năm 2025, giữa bối cảnh ngành bảo hiểm phi nhân thọ đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 8% doanh thu và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả theo mục tiêu trọng tâm cả năm Bộ Tài chính đã đề ra, thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp đầu ngành với nền tảng tài chính – quản trị vững vàng.

Tăng trưởng thực chất – Danh mục sản phẩm mạnh

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín và lâu đời nhất Việt Nam, với hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài sản cho hàng triệu người dân trên khắp cả nước. Kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng năm 2025 tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực quản trị vượt trội và vị thế tiên phong của thương hiệu bảo hiểm quốc gia.

Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 9.561 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Mảng tái bảo hiểm tăng đột phá 112,7%, khẳng định năng lực kỹ thuật và uy tín của doanh nghiệp, củng cố vị thế tiên phong trên thị trường tái bảo hiểm nội địa. Các nghiệp vụ trụ cột như bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, lần lượt khoảng 8,5% và 11,4%.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tư nhân và vốn nước ngoài đang mở rộng thị phần với nhiều chiến lược mới, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ duy trì mức tăng trưởng ổn định mà còn chủ động triển khai các giải pháp đổi mới về sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt thị trường, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững.

Bền bỉ niềm tin – Chủ động bảo vệ khách hàng

Năm 2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão và đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, phát huy vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trụ cột, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, doanh nghiệp đã chủ động bồi thường khẩn cấp, huy động lực lượng giám định đến các khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng đánh giá tổn thất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Ước tính đến ngày 20-10, tổng giá trị bồi thường đã lên tới 200 tỉ đồng, trong đó thiệt hại tập trung chủ yếu ở nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Các khu vực tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Song song với hoạt động nghiệp vụ, Tập đoàn Bảo Việt đã quyên góp hơn 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Nhiều nhà xưởng, hàng hóa bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Đồng hành tiến bước – Vững vàng hướng tới năm bản lề

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò tiên phong.

Bước vào quý IV-2025, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm với tổng doanh thu ước đạt 12.885 tỉ đồng.

“Ở Bảo hiểm Bảo Việt, chúng tôi lựa chọn con đường phát triển bền vững gắn với sứ mệnh tiên phong, lấy khách hàng làm trung tâm và niềm tin làm nền tảng. Mọi chiến lược, mọi bước đi của doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu bảo vệ bình yên, nâng cao chất lượng cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển phồn vinh của mỗi gia đình Việt Nam, của đất nước Việt Nam”, Đại diện Ban Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sở hữu nền tảng vững chắc để kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm tích hợp, hiện đại và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.