ABC News: Mỹ sắp điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông 17/01/2026 08:44

(PLO)- Đài ABC News dẫn nguồn tin cho biết Mỹ dự kiến ​​điều thêm khí tài quân sự, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, kèm theo các tàu tuần dương và tàu khu trục tên lửa, cũng như các phi đội máy bay chiến đấu đến Trung Đông trong những ngày tới.

Đài ABC News ngày 16-1 dẫn nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc dự kiến ​​điều thêm khí tài quân sự đến Trung Đông trong những ngày tới.

Theo nguồn tin, các khí này có thể bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, kèm theo các tàu tuần dương và tàu khu trục tên lửa, cũng như các phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ.

Đài Fox News hôm 15-1 cũng dẫn nguồn tin quân sự cho biết ít nhất một tàu sân bay của Mỹ đang được điều động đến Trung Đông khi căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Các cuộc thảo luận về việc điều thêm khí tài quân sự diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể tấn công Iran, lấy lý do chính quyền Iran có hành vi bạo lực với người biểu tình. Đáp lại, phía Iran cảnh báo sẽ tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông nếu nước này bị Washington tấn công.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến vào Căn cứ Hải quân Guam vào tháng 12-2025. Ảnh: Valerie Lynn Maigue/HẢI QUÂN MỸ

Đài NBC News dẫn một số nguồn tin cho biết ông Trump đã được thông báo rằng cuộc tấn công quân sự nhằm Iran có thể cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro đến tính mạng của các binh sĩ Mỹ trong khu vực.

Theo ABC News, hiện tại Mỹ không có tàu sân bay nào ở Trung Đông, nhưng hiện có 6 tàu chiến hải quân, bao gồm 3 tàu khu trục tên lửa.

Lầu Năm Góc không bình luận về vấn đề này.

Đầu tuần này, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được phát hiện trên ảnh vệ tinh khi đang di chuyển ra khỏi Philippines. Theo ABC News, tàu USS Abraham Lincoln dự kiến mất hơn một tuần để đến Trung Đông nếu được triển khai từ khu vực Biển Đông.