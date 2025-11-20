Ăn hành tây mỗi ngày: Những lợi ích bất ngờ với cơ thể bạn 20/11/2025 18:58

(PLO)- Hành tây không chỉ tăng thêm hương vị cho bữa ăn, mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật.

Ăn hành tây giúp chống viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch và thậm chí có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư…

Ăn hành tây có khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Có thể giúp chống lại vi khuẩn

Hành tây có khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn, bao gồm Escherichia coli (E. coli); Tụ cầu vàng (S. aureus); Bacillus cereus.

Nghiên cứu cho thấy quercetin, một trong những flavonoid có trong hành tây, có thể ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn.

Có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư

Mặc dù kết quả nghiên cứu có thể khác nhau, một số nghiên cứu cho thấy việc ăn hành tây có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Hành tây chứa quercetin. Nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) – loại vi khuẩn liên quan đến ung thư dạ dày và một loại u lympho không Hodgkin hiếm gặp.

Có thể giảm viêm

Hành tây chứa nhiều thành phần lành mạnh giúp chống viêm. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào flavonoid (có tác dụng chống lại các gốc tự do trong cơ thể), chẳng hạn như quercetin.

Một đánh giá năm 2016 đã xác nhận lợi ích của việc tăng cường hấp thụ quercetin, dựa trên các nghiên cứu ở người nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ quercetin và tác dụng điều hòa miễn dịch.

Có tác dụng chống oxy hóa

Cùng với các loại rau liên quan khác trong chi thực vật Allium (như tỏi, tỏi tây và hẹ), hành tây chứa Flavonoid; Glutathione; Hợp chất selen; Vitamin E và C.

Tất cả các thành phần này đều góp phần tạo nên đặc tính chống oxy hóa của hành tây.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Chiết xuất từ củ hành tây Allium cepa đã được chứng minh trong các nghiên cứu trên động vật là có tác dụng làm giảm đáng kể lượng đường huyết cao.

Khi dùng cùng với thuốc trị tiểu đường metformin, chiết xuất hành tây có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói từ 35% đến 50%, tùy thuộc vào liều lượng. Đây là một phát hiện đầy hứa hẹn, đặc biệt khi xét đến tính khả dụng và độ an toàn của hành tây.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Một trong những hợp chất mạnh nhất của hành tây được cho là có khả năng tăng cường sức khỏe xương. Một peptide có trong hành tây tên là GPCS đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có khả năng ngăn ngừa sự phân hủy xương, giảm mất xương và giảm nguy cơ gãy xương.

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ rất quan trọng cho hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hành tây là một trong những thực phẩm probiotic tốt nhất (cùng với tỏi tây, rễ rau diếp xoăn, cần tây, táo và đậu) giúp bảo vệ niêm mạc ruột.

Hành tây cùng với các loại rau và trái cây khác có chứa inulin—một hợp chất prebiotic thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của vi khuẩn đường ruột.

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, hành tây đã được chứng minh là giúp xây dựng một đường ruột khỏe mạnh.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Hành tây là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh. Hành tây chứa bao gồm các chất carbohydrate, chất xơ, protein, sắt, kali, Vitamin C, Vitamin B6, Canxi, Axit folic, Selen và kẽm

Có thể giúp hỗ trợ quản lý cân nặng

Thừa cân có liên quan đến những thay đổi về chuyển hóa và viêm nhiễm do tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa. Việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, mỡ cơ thể và nồng độ triglyceride trong máu nhờ tác dụng có lợi của flavonoid chống viêm quercetin.

Trong một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp năm 2023, những tác động này đặc biệt đáng chú ý khi tiêu thụ vỏ hành tây (thường bị bỏ đi trong quá trình chế biến thực phẩm).