Ngày 17-7, theo tin của PLO, công an tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa- Vũng Tàu đã thống nhất bàn giao hồ sơ của Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi) và bố của Bảo là Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu) để phía Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra xử lý việc Bảo vi phạm phòng chống dịch, chém công an xã trọng thương.



Trong chiều 16-7, căn cứ dấu hiệu tội phạm ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có quyết định tạm giữ hình sự Bảo, Dũng để điều tra về hành vi giết người và chống người thị hành công vụ.

Nhiều clip, hình ảnh liên quan được các cán bộ, chiến sĩ ghi lại thời điểm Bảo và Dũng có hành vi chống đối sau đó Bảo dùng rựa chém trọng thương tay trái của thượng úy Hoàng Văn Dương (công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cũng được Cơ quan CSĐT thu giữ.



Hình chụp phim thương tích ở cánh tay của thượng úy công an-Ảnh:BV

Trao đổi với PLO, bác sĩ CKI Lại Thế Sở, khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu- bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho thượng úy Dương, cho biết: “Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa chiều 15-7. Sau đó đến 17 giờ chiều cùng ngày được chuyển lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật vết thương khuỷu tay trái. Êkip mổ gồm tôi và bác sĩ Hồ Khắc Tín. Tình trạng vết thương của bệnh nhân trước khi mổ là bị cắt đứt phần gân cơ, phần mềm phía sau khuỷu tay, chém gãy lìa đầu dưới xương cánh tay”.

Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương và khâu nối các cấu trúc bị tổn thương. Sau khi mổ gắn lại xương. Ca mổ tiến hành trong 3 tiếng. Hiện sức khỏe của thượng úy Dương ổn định, chờ thời gian phục hồi các tổn thương.

Theo bác sĩ Sở, bệnh nhân bị một vết chém nhưng gây thương tích nặng, được chuyển viện, cấp cứu kịp thời. Sau này khả năng phục hồi vận động tốt.

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 15-7, Nguyễn Quốc Bảo đi xe máy từ nhà sang xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang.



Khi đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, lực lượng dân quân thường trực trực chốt ra hiệu lệnh Bảo dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Bảo không chấp hành, tiếp tục chạy xe về hướng xã Thắng Hải.



Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo khi bị bắt

Ba cán bộ trực chốt đang tuần tra thấy Bảo liền yêu cầu dừng xe. Sau khi dừng, Bảo bất ngờ mở cốp xe lấy ra một con dao chạy đến đâm anh Đoàn Trường Sơn (cán bộ hộ tịch xã Thắng Hải) nhưng anh Sơn né được.

Bảo lấy xe chạy ngược lại về đến chốt kiểm dịch số 2. Lúc này một công an viên thôn Suối Tứ chạy xe đuổi theo thì bị đối tượng ép xe khiến người này ngã xuống đường. Sau đó Bảo chạy xe về nhà ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Chốt kiểm dịch đề nghị công an xã Thắng Hải hỗ trợ. Thượng úy Hoàng Văn Dương, công an xã Thắng Hải được phân công phối hợp với chốt kiểm dịch số 2 liên hệ công an ấp Phú Lâm, công an xã Hòa Hiệp phối hợp đến nhà đối tượng, vận động Bảo ra làm việc nhưng Bảo không chấp hành, cố thủ trong nhà.

Nghe báo cáo, công an huyện Hàm Tân đã cử một tổ công tác đến hiện trường để lập hồ sơ ban đầu đồng thời chỉ đạo tổ công an xã Thắng Hải đang có mặt ở xã Hòa Hiệp phối hợp với công an địa phương đưa đối tượng về làm việc.

Nhưng Bảo không chấp hành, có biểu hiện chống đối khi lực lượng vận động đến gần. Đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, Bảo bất ngờ dùng rựa xông ra sân nhà chém một công an viên từ trên đầu xuống làm vỡ nón bảo hiểm. Sau đó, Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi lực lượng, chém vào vào thượng úy Hoàng Văn Dương.

Thượng úy Dương bị thương nặng ở cánh tay trái, được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh việ Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Công an Bình Thuận, công an Bà Rịa- Vũng Tàu sau đó đã huy động lực lượng bắt giữ Bảo cùng Dũng.