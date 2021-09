Ngày 1-9, trong buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh này đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế có liên quan đến vụ không tiếp nhận cấp cứu, khiến một người đàn ông tử vong.



Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc đang điều tra. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết theo lời khai ban đầu của gia đình nạn nhân thì có năm cơ sở y tế liên quan trong vụ việc này. Cụ thể là Trung tâm y tế TP Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện An Phú và Phòng khám đa khoa Nam Anh.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an phát hiện thêm phòng khám đa khoa Phúc Tâm 2 cũng có liên quan.

Theo Đại tá Chính, đến nay cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được tình hành vi của các cơ sở y tế trên. Tuy nhiên, cơ quan công an đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Theo đó, Trung tâm y tế TP Dĩ An chưa thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về tiếp nhận, thu dung, khám cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Phòng khám đa khoa Nam Anh, Phúc Tâm 2 và bệnh viện đa khoa An Phú không thực hiện nghiêm túc việc trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và tổ chức hướng dẫn cấp cứu, thăm khám điều trị các bệnh nhân. Điều này là chưa đúng quy định, quy trình của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ và Bộ y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương.

Các cơ sở y tế này đã vi phạm khoản 1 Điều 67 Luật khám bệnh, chữa bệnh.



Yêu cầu người bệnh và thân nhân test COVID-19 hết 700.000 đồng nhưng Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng lại từ chối cấp cứu do vượt quá chuyên môn. Ảnh: LÊ ÁNH

Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng tiếp nhận ca bệnh cấp cứu nhưng cho rằng vượt quá phạm vi chuyên môn nên đã yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, đơn vị này lại không lập hồ sơ bệnh án, không thực hiện giấy chuyển viện, chuyển tuyến và không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cấp cứu chuyên dụng.

Còn Bệnh viện Quân y 4, sau khi tiếp nhận ca bệnh cấp cứu đã không tổ chức cấp cứu, không lập hồ sơ bệnh án, không thực hiện giấy chuyển viện, chuyển tuyến theo quy định mà yêu cầu người nhà tự chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên và cũng không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cấp cứu chuyên dụng.

Các hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 32, 52, 53 và 54 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Cũng theo Đại tá Chính, hành vi của các cơ sở y tế cùng các y, bác sĩ có liên quan đã vi phạm các quy định của Luật khám, chữa bệnh và Quy chế tổ chức bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997 của Bộ Y tế.

Riêng phòng khám đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân y 4, cơ quan chức năng cần tập trung làm rõ các dấu hiệu tội phạm như không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự.

“Bệnh viên Quân y 4 là bệnh viện của Quân đội nên chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra của Quân đội để làm rõ” - Đại tá Chính cho biết.

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý thật nghiêm để tình trạng này không tái diễn, gây hoang mang cho người dân.

Như PLO đã phản ánh, ông ND (57 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) được người nhà chở đi cấp cứu trong đêm 13-8, rạng sáng 14-8 nhưng đi qua năm cơ sở y tế đều không nơi nào tiếp nhận. Bất lực, khoảng hơn 1 giờ sáng, trong cơn mưa tầm tã người nhà cắn răng đưa ông D. về lại phòng trọ. Đến gần 5 giờ sáng cùng ngày, ông D. tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Dĩ An đã có cuộc họp khẩn đối với các cơ sở y tế có liên quan. Tại buổi họp các cơ sở y tế đã nhận lỗi và nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ việc này.