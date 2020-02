Công an tìm nhân chứng vụ CSGT bị xe vi phạm tông trọng thương

Ngày 21-2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm nhân chứng trong vụ một CSGT bị xe vi phạm tông trọng thương, xảy ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây.



Phạm Ngọc Quỳnh, người điều khiển xe Exciter tông trọng thương một CSGT. Ảnh: CA cung cấp

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 sáng 20-2, tổ công tác Đội CSGT số 9 (PC08, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại km44+200 Quốc lộ 32, đoạn trước qua địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Tổ công tác phát hiện Phạm Ngọc Quỳnh (22 tuổi, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe máy Exciter 36G1-297.70 chở theo bạn gái ngồi sau, có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Trung úy Lê Tất Lâm, cán bộ tổ công tác, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bị Quỳnh đâm xe vào người, khiến bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh, công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc có một số người dân đi xe máy đã dừng lại chứng kiến.

Do vậy, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai đã chứng kiến sự việc nêu trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây (SĐT: 0912691388 ) hoặc trang Facebook Công an TP Hà Nội, để làm rõ vụ việc.