Khen thưởng công an xã bắt kẻ dùng súng AK bắn chết người tình

Ngày 30-7, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã trao thưởng cho Công an xã Hòa Nhơn về thành tích bắt giữ kịp thời nghi phạm bị truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Đắk Lắk đang trên đường lẩn trốn.



Công an xã Hòa Nhơn được khen thưởng. Ảnh: C.A

Trước đó, sáng sớm 28-7, người dân phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã tư đường tránh cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nên đã điện báo cho Công an xã Hòa Nhơn.

Khi Công an xã Hòa Nhơn đến thì hai người đàn ông đã bắt xe ôm đi nơi khác theo hướng về đèo Hải Vân. Sau gần 20 phút truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện hai người này đang đứng tại ngã tư đường Hoàng Văn Thái (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đón xe.

Thấy Công an, hai người đàn ông liền nhảy xuống ruộng định chạy trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Một trong hai người là nghi phạm bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về hành vi giết người là Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Theo đó, chiều 21-7, Tùng dùng súng AK bắn tử vong người tình tại xã Ea Bhốk. Sau đó, Tùng kê súng bắn vào cằm mình tự sát nhưng không thành. Ngày 25-7, khi đang điều trị ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Tùng bỏ trốn. Tùng từng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an huyện Hòa Vang đã bàn giao Tùng và người đi cùng là Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, trú xã Chư KBô, huyện Krông Buk, Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.



Nghi phạm Tùng là người bỏ trốn khi đang nằm viện và bị truy nã đặc biệt. Ảnh: C.A

Lực lượng Công an chính quy được nhận nhiệm vụ về các xã huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thay toàn bộ cho công an bán chuyên trách tại huyện này. Từ đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẽ sử dụng hoàn toàn công an chính quy đi vào hoạt động chính thức từ 1-7.

Từ ngày lực lượng công an chính quy nhận nhiệm vụ, họ đã phá nhiều vụ án quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng quê của TP Đà Nẵng.