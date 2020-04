Phạt 12,5 triệu vì đăng Facebook 'có 2 gia đình bị cách ly'

Ngày 1-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Hoài Th. (43 tuổi, ngụ xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Theo đó, bà Th. bị phạt 12,5 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.



Công an làm việc với một trường hợp đưa thông tin sai sự thật về COVID-19 lên mạng xã hội. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 27-3, bà Th. dùng tài khoản facebook có tên Hoai Thu Nguyen đăng dòng trạng thái : “Quế Lâm đã cách ly 2 gđ (gia đình-PV) rồi. Mới phát hiện hôm qua và có lẽ còn nữa. Tất cả nên tự cách ly ở gia đình mình là tốt nhất. Ở quê hiện nay dân tứ phương đầy, không biết đâu mà né”.

Ngoài ra, bà Th. còn dùng tài khoản facebook trên đưa nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây hoang mang dự luận.

Liên quan đến hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, trước đó, Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã rà soát, triệu tập 10 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19. Trong đó, Công an đã xử lý hành chính bốn người, phạt tiền tổng cộng 45 triệu đồng.