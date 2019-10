Tăng cường xử lý vi phạm với loại hình thức ăn đường phố

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hiện nay TP có khoảng 18.964 cơ sở kinh doanh TAĐP với 24.130 người tham gia phục vụ kinh doanh. Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình TAĐP, UBND TP đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm cải thiện điều kiện, đảm bảo an toàn thực phẩm TAĐP.



UBND TP đã triển khai nhiều kế hoạch để đảm bảo an toàn thực phẩm với loại hình thức ăn dường phố. Ảnh: CN

Theo đó, thời gian qua TP đã triển khai các kế hoạch như: tập huấn, tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho người kinh doanh TAĐP, hỗ trợ khám sức khỏe cho người kinh doanh; xây dựng các mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm, điển hình như: tuyến đường, khu phố, phường - xã điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, vận động xã hội hóa việc trang bị thiết bị, dụng cụ hỗ trợ người kinh doanh thức ăn đường phố, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trong đảm bảo an toàn thực phẩm TAĐP...

Ngoài ra, UBND 24 quận - huyện đã đăng ký xây dựng 60 mô hình điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh TAĐP trên địa bàn TP trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Qua đó, vừa ra mắt thêm một mô hình TAĐP điểm trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh TAĐP trên địa bàn TP, thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm thành phố đã vận động các đơn vị tài trợ các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ kinh doanh TAĐP (tạp dề, khẩu trang, bao tay...) nhằm trang bị cho người kinh doanh TAĐP, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm TAĐP và tập huấn cho các cơ sở kinh doanh TAĐP trên địa bàn quận, huyện…