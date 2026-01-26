Thực hư việc uống rượu có thể tiêu diệt vi khuẩn gây ngộ độc 26/01/2026 15:06

(PLO)- Uống rượu không có tác dụng bảo vệ chống lại ngộ độc thực phẩm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Uống rượu không có tác dụng bảo vệ chống lại ngộ độc thực phẩm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ảnh: AI.

Nhiều kết quả trái ngược

Nhiều nghiên cứu đã xem xét liệu uống rượu có thể ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm hay không. Tuy nhiên, Tiến sĩ Christopher Counts, bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm Kiểm soát Ngộ độc New Jersey, cho biết: "Những phát hiện này không có nghĩa là nên khuyến cáo sử dụng đồ uống có cồn như một yếu tố bảo vệ".

Điều quan trọng cần lưu ý là các nghiên cứu này không chứng minh được điều gì chắc chắn. Tiến sĩ Rabia De Latour, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại NYU Langone, nhận định: "Có một vài nghiên cứu nhỏ, thiếu tính toàn vẹn dữ liệu và cho kết quả trái ngược nhau".

Một nghiên cứu năm 2002 đã so sánh những người uống rượu và không uống rượu sau khi tiếp xúc với vi khuẩn Salmonella Ohio. Các nhà nghiên cứu kết luận người uống rượu ít có khả năng bị ốm hơn. Tuy nhiên, quy mô mẫu chỉ có 51 người khiến việc đưa ra kết luận chắc chắn trở nên khó khăn.

"Các tác giả nghiên cứu cũng viết rằng kết quả không đồng nghĩa với việc khuyến cáo dùng đồ uống có cồn để bảo vệ chống bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm", Tiến sĩ Counts nói.

Một nghiên cứu khác năm 1992 cho thấy uống đồ uống có nồng độ cồn ít nhất 10% liên quan đến "tác dụng bảo vệ" ở người ăn hàu nhiễm độc. Dù vậy, quy mô nghiên cứu này vẫn có những hạn chế nhất định.

Cũng có ý kiến cho rằng một số chất trong rượu vang có tác dụng kháng khuẩn. Tuy nhiên, lý thuyết này chưa được chứng minh và không nên dùng để biện minh cho việc uống rượu nhằm phòng bệnh.

Năm 2001, một nghiên cứu xem xét khả năng tiêu diệt vi khuẩn Salmonella ở chuột của rượu vang. Kết quả cho thấy rượu vang không hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh trên cơ thể sống.

Ngay cả các nghiên cứu liên kết việc uống rượu với giảm nguy cơ mắc bệnh cũng chưa chứng minh được rượu là nguyên nhân. Tiến sĩ Counts khẳng định: "Các mối liên hệ này không nhất thiết là mối quan hệ nhân quả".

Ngược lại, uống rượu bia thực tế có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu uống quá lượng khuyến cáo. "Hướng dẫn dinh dưỡng của Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ không uống quá một ly mỗi ngày, trong khi nam giới nên uống nhiều hơn hai ly", Tiến sĩ De Latour chia sẻ.

Mẹo phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Việc uống rượu sau khi ăn thức ăn chưa chế biến đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Có nhiều cách an toàn hơn để phòng ngừa bệnh từ thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo:

Hãy rửa tay và lau chùi thường xuyên tất cả các bề mặt trong nhà bếp.

Nấu chín thức ăn đến nhiệt độ thích hợp. Bạn nên dùng nhiệt kế đo thịt để đảm bảo thực phẩm đạt độ nóng cần thiết.

Cho thức ăn thừa vào tủ lạnh ngay lập tức để tránh vi khuẩn phát triển. Để tránh lây nhiễm chéo, hãy giữ riêng các loại thực phẩm trong bếp.

Việc uống thuốc sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn không phải là giải pháp nhanh chóng. Tiến sĩ De Latour nhấn mạnh: "Nguy cơ gây hại cho cơ thể do uống quá nhiều rượu lớn hơn bất kỳ lợi ích lý thuyết nào".