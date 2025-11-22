Anh Biện Tuấn Vũ giữ chức Bí thư Đoàn UBND TP.HCM 22/11/2025 17:57

(PLO)- Ban Chấp hành Đoàn UBND TP gồm 28 người. Anh Biện Tuấn Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn UBND TP.HCM.

Chiều 22-11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giai đoạn lâm thời; rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân để xác lập mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn UBND TP trong thời gian lâm thời.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thuộc Đoàn UBND TP đã triển khai nhiều phong trào hành động thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là mô hình “Hành trình Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”, hoạt động về nguồn gắn với an sinh xã hội, cùng việc phát huy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị.

Toàn Đoàn đã triển khai 278 chương trình tình nguyện, trồng và chăm sóc hơn 17.000 cây xanh, 100% cơ sở Đoàn thực hiện “Văn phòng xanh”; triển khai 377 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ 87 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hai sân chơi thiếu nhi; quyên góp 439,3 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10; tổ chức chương trình Trung thu với tổng nguồn lực hơn 2,8 tỉ đồng.

Lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM, Đoàn UBND TP.HCM cùng bấm nút phát động các công trình thanh niên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, khẳng định Đoàn UBND TP giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển TP. Bởi trong tổng số 54.000 đoàn viên thuộc khối công nhân lao động, riêng Đoàn UBND TP đã có hơn 38.000 đoàn viên, chiếm tới 70% và là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng phong trào thanh niên trong khối này.

Do đó, anh Ngô Minh Hải yêu cầu Đoàn UBND TP cần xác định rõ vị trí, quy mô và mức độ ảnh hưởng của mình để có cách thức tổ chức phong trào phù hợp, hiệu quả hơn so với trước đây.

Theo anh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể; đồng thời xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, biến việc học tập ấy thành hành động cụ thể, thiết thực trong công việc hằng ngày và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam đánh giá cao vai trò của Đoàn UBND TP và các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua khi đã phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế 0 xã hội của TP.

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông đề nghị Đoàn UBND TP xác định rõ trọng tâm hành động, trước hết là tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong giai đoạn TP bước sang trang mới sau hợp nhất. Cán bộ, đoàn viên gương mẫu, tận tụy, nói không với tiêu cực; chủ động đăng ký, đảm nhận những đề án, công trình khó để thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”, gắn bó cơ sở và đồng hành với thanh niên. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đoàn UBND TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn UBND TP gồm 28 người; chỉ định Ban Thường vụ gồm chín người.

Anh Biện Tuấn Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn UBND TP.HCM. Anh Trần Quốc Huy, chị Phạm Thị Ngọc, chị Nguyễn Thị Hà Xuyên được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn UBND TP.