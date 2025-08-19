Hợp nhất lực lượng thanh niên 3 địa phương, thành lập Đoàn UBND TP.HCM 19/08/2025 19:00

(PLO)- Sau khi hợp nhất Đoàn UBND TP.HCM và Đoàn UBND tỉnh Bình Dương cũng như tiếp nhận các cơ sở Đoàn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Đoàn UBND TP.HCM hiện có 124 cơ sở đoàn, 35.095 đoàn viên thanh niên.

Chiều 19-8, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP.HCM (gọi tắt là Đoàn UBND TP.HCM).

Theo đó, Đoàn UBND TP.HCM trực thuộc Thành Đoàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn UBND TP.HCM và Đoàn UBND tỉnh Bình Dương với 117 tổ chức cơ sở Đoàn và 34.581 đoàn viên.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn UBND TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG HẢI

Đoàn UBND TP.HCM chịu sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM và Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM cũng đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn UBND TP.HCM giai đoạn lâm thời.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đoàn UBND TP.HCM có 45 người, Ban Thường vụ có 13 người. Anh Biện Tuấn Vũ được chỉ định làm Bí thư Đoàn UBND TP.HCM. Các Phó Bí thư là anh Trần Quốc Huy, chị Phạm Thị Ngọc, anh Nguyễn Trung Tú và chị Nguyễn Thị Hà Xuyên.

Ủy ban kiểm tra Đoàn UBND TP.HCM có 7 người. Anh Trần Quốc Huy được chỉ định Chủ nhiệm.

Cũng tại buổi lễ, Thành Đoàn TP.HCM đã công bố quyết định chuyển giao 19 cơ sở Đoàn với hơn 20.000 đoàn viên thuộc Thành Đoàn TP.HCM về trực thuộc Đoàn UBND TP. Trong có 7 cơ sở Đoàn với 514 đoàn viên thuộc các sở, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Như vậy, hiện Đoàn UBND TP.HCM có 124 cơ sở đoàn, 35.095 đoàn viên thanh niên.

Anh Mai Trọng Nghĩa, Tổ phó Tổ Tuyên giáo Đối ngoại Thành Đoàn, trao hoa, quyết định cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn UBND TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG HẢI

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận tổ chức Đoàn UBND TP.HCM với 124 cơ sở đoàn, 35.095 đoàn viên là tổ chức Đoàn trực thuộc UBND tỉnh, thành lớn nhất cả nước với đầy đủ các thành phần, đối tượng đoàn viên.

Ông Quang đề nghị Đoàn UBND TP.HCM tham mưu cấp ủy để kiện toàn công tác nhân sự và phối hợp các cơ sở Đoàn để kiện toàn nhân sự cho từng đơn vị trực thuộc; chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong tháng 9-2025.

“Với quy mô, vị thế hiện nay, tôi mong muốn tổ chức Đoàn UBND TP và các cơ sở Đoàn có những điểm nhấn đột phá trong tổ chức hoạt động, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM” – ông Quang nhấn mạnh.

Đoàn UBND TP.HCM 19 cơ sở Đoàn với hơn 20.000 đoàn viên thuộc Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG HẢI

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, nhìn nhận Đoàn UBND TP là đơn vị duy nhất có rất nhiều công dân trẻ TP.HCM. Anh đề nghị Ban Chấp hành sớm phân công nhiệm vụ, chuẩn bị Đại hội Đoàn UBND TP lần thứ nhất.

Anh Hải kỳ vọng Đoàn UBND TP tiếp tục phát triển, là đơn vị đứng đầu cả nước về tổ chức phong trào công tác Đoàn, có nhiều đơn vị, tấm gương được nhân rộng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, khẳng định với tinh thần “nói ít, làm nhiều”, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn UBND TP sẽ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nỗ lực phấn đấu hơn trong thời gian tới, đóng góp vào công tác Đoàn của TP.

“Đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa” - anh Vũ cam kết.