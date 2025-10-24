Ảnh: Cả ngàn con sếu hoang dã chết do dịch cúm A/H5N1 ở Đức 24/10/2025 11:13

(PLO)- Ước tính khoảng 1.000-1.500 con sếu hoang dã đã chết liên quan đợt dịch cúm gia cầm A/H5N1 ở bang Brandenburg (Đức), nếu tính chung các loài chim khác thì con số này có thể cao gấp hàng chục lần.

Giới chức tại bang Brandenburg (bao quanh thủ đô Berlin của Đức) hôm 23-10 cho biết khoảng 1.000 con sếu đã chết tại vùng đầm lầy Rhinluch ở tây bắc bang này, nghi ngờ liên quan đợt bùng phát dịch cúm A/H5N1 trong khu vực, theo hãng thông tấn dpa.

Người đứng đầu cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Rhinluch - ông Norbert Schneeweiß hôm 23-10 cho biết các nhân viên bảo tồn đã thu gom 839 con sếu chết ở khu vực hồ Linumer (huyện Ostprignitz-Ruppin, bang Brandenburg), cách thủ đô Berlin chỉ 30 km về phía tây bắc.

Việc tìm kiếm và thu gom xác các con vật đã chết trong vùng nước sâu và khó tiếp cận như Linumer là tương đối khó khăn, nên khó có thống kê chính xác về số lượng sếu đã chết. Ông Schneeweiß dự đoán con số này hiện đã lên tới khoảng 1.500.

Xác những con sếu hoang dã chết ở khu vực hồ Linumer trong đầm lầy Rhinluch (Đức). Ảnh: dpa

Còn Bộ Môi trường Đức hôm 23-10 ước tính hơn 1.000 con sếu đã chết trong bối cảnh Brandenburg, giống như nhiều bang khác ở Đức, đang “bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát dịch bệnh ở sếu hoang dã với quy mô chưa từng có”.

Cùng ngày 23-10, người đứng đầu chính quyền huyện Ostprignitz-Ruppin - ông Ralf Reinhardt cảnh báo trên đài truyền hình địa phương rbb rằng số chim chết do đợt dịch cúm gia cầm lần này có thể vượt mức 10.000.

Nhân viên bảo tồn thu gom xác những con sếu hoang dã chết ở khu vực hồ Linumer trong đầm lầy Rhinluch (Đức). Ảnh: dpa

Viện thú y Đức Friedrich-Loeffler cho biết đã phát hiện một số cá thể sếu chết ở Brandenburg và 3 bang khác có nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao (HPAIV) phân nhóm H5N1. Chính quyền Brandenburg cảnh báo dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan.

Vùng đất ngập nước ở Brandenburg là điểm dừng chân hằng năm của hàng chục nghìn con sếu trước khi chúng tiếp tục hành trình bay di cư về phương nam. Dịch bệnh còn có khả năng lây lan sang các loài chim hoang dã khác, nhất là quạ và các loài chim ăn xác thối.

Nhân viên bảo tồn thu gom xác những con sếu hoang dã chết ở khu vực hồ Linumer trong đầm lầy Rhinluch (Đức). Ảnh: dpa

Ông Schneeweiß nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra “gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đàn sếu, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới những người hỗ trợ [bảo tồn chúng]” vì các nhân viên bảo tồn phải “được trang bị đầy đủ từ đầu tới chân” và phải khử trùng sau khi tiếp xúc với chim chết.

“Đây thực sự là một tình huống [đàn sếu] chết hàng loạt. Chúng tôi cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp” - ông Schneeweiß nói trên sóng đài phát thanh Radio Eins, kêu gọi sự hỗ trợ từ giới chức liên bang.

Một chiếc máy bay không người lái đã được điều tới Rhinluch để hỗ trợ đánh giá tình hình.

Một tờ rơi cảnh báo mối nguy hiểm từ dịch cúm đang lây lan trên các đàn gia cầm và chim hoang dã ở Brandenburg. Ảnh: dpa

Chính quyền Ostprignitz-Ruppin cũng đang phối hợp cùng các địa phương lân cận hỗ trợ việc thu gom xác những con vật chết do dịch bệnh và bảo vệ ngành chăn nuôi gia cầm ở địa phương trước nguy cơ virus cúm A/H5N1 tiếp tục lây lan.

Giới chức Đức đang cân nhắc nhưng chưa ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đợt bùng phát dịch bệnh trên chim và gia cầm ở Brandenburg, song vẫn để ngỏ khả năng can thiệp khi cần thiết.

Một thùng chứa để thu gom xác những con sếu hoang dã chết ở khu vực hồ Linumer trong đầm lầy Rhinluch (Đức). Ảnh: dpa

Viện Friedrich-Loeffler lưu ý rằng dịch cúm gia cầm do virus cúm A/H5N1 gây ra tỉ lệ tử vong cao ở gia cầm và chim hoang dã. Tuy nhiên, xác suất virus gây bệnh và lây lan từ người sang người là rất thấp, dù vậy không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Trước đó, nhiều trang trại ở nhiều bang của Đức đã phải tiêu huỷ hàng nghìn con gia cầm chết do nhiễm virus cúm A/H5N1. Số ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên từng ngày.

Một trang trại ở Brandenburg tiêu huỷ hàng nghìn con ngỗng do dịch cúm A/H5N1 ngày 23-10. Ảnh: dpa

Cá biệt, một trang trại ở bang Baden-Württemberg (tây nam Đức) hôm 23-10 đã tiêu huỷ khoảng 15.000 con gia cầm sau khi phát hiện các ca nhiễm cúm A/H5N1.

Viện Friedrich-Loeffler khuyến cáo nên nhanh chóng tiêu hủy xác gia cầm để ngăn chặn sự lây lan của virus. Mọi người, bao gồm cả người chăn nuôi gia cầm, nên tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt và cần bảo vệ đầy đủ khi phải tiếp xúc.