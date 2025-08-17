Anh đề xuất luật mới: Tài xế trên 70 tuổi trượt bài kiểm tra mắt sẽ bị 'treo bằng' vĩnh viễn 17/08/2025 13:13

(PLO)- Chính quyền Anh có kế hoạch siết chặt các quy định về an toàn giao thông, trong đó có việc bắt buộc kiểm tra mắt đối với người lái xe lớn tuổi.

Đề xuất mới này nhằm giảm số người tử vong và bị thương nặng trên đường.

Bắt buộc kiểm tra mắt định kỳ

Theo đề xuất mới, các tài xế trên 70 tuổi ở Anh có thể bị yêu cầu kiểm tra mắt bắt buộc ba năm một lần. Hiện tại, Anh là một trong ba quốc gia châu Âu cho phép tài xế tự báo cáo các vấn đề về thị lực. Những tài xế lớn tuổi không vượt qua bài kiểm tra mắt sẽ bị cấm lái xe.

Theo The Times, số lượng tài xế trên 60 tuổi liên quan đến các vụ va chạm gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng đã tăng 47% kể từ năm 2010.

Thắt chặt luật lái xe khi say rượu

Các quan chức chính phủ cũng muốn giảm thiểu các vụ tai nạn liên quan đến lái xe khi say rượu. Giới hạn nồng độ cồn khi lái xe ở Anh và xứ Wales có thể được giảm từ 35 microgam cồn trên 100ml hơi thở xuống còn 22 microgam, tương đương với Scotland và phần còn lại của châu Âu.

Những thay đổi khác cũng có thể được thực hiện. Cảnh sát sẽ được phép sử dụng xét nghiệm nước bọt ven đường làm bằng chứng để truy tố tội lái xe khi sử dụng ma túy. Hình phạt hình sự đối với hành vi lái xe không có bảo hiểm cũng có thể được tăng lên.

Kết quả dự kiến từ thay đổi

Chủ tịch AA, Edmund King, cho biết: "Giải quyết vấn đề an toàn giao thông là vì lợi ích của tất cả mọi người". Ở các quốc gia khác như Úc và Canada, việc áp dụng các biện pháp mới đã giúp giảm tỷ lệ tử vong và thương tích nghiêm trọng từ 20% đến 40%.

Nếu chương trình của Anh đạt được mức giảm tương tự, ước tính có thể ngăn ngừa ít nhất 58 ca tử vong và 934 ca thương tích nghiêm trọng mỗi năm.