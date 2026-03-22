Cuộc đua xe điện Trung Quốc và Tesla 22/03/2026 16:56

(PLO)- Tập đoàn Geely, hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Trung Quốc, đang nhắm đến thị trường Canada để mở rộng sự hiện diện bên cạnh các thương hiệu Volvo và Polestar.

Geely đã thực hiện các bước cần thiết để ra mắt xe tại Canada và có thể bắt đầu bán hàng ngay trong năm nay. Động thái này đưa Geely vào thế cạnh tranh trực tiếp với BYD. Cả hai đều mục tiêu trở thành những thương hiệu xe điện Trung Quốc đầu tiên gia nhập thị trường này sau thỏa thuận thương mại gần đây.

Thương hiệu xe điện Trung Quốc đầu tiên gia nhập thị trường này sau thỏa thuận thương mại gần đây. Ảnh: Geely.

Hai hãng xe đang chạy đua với Tesla để giành lấy phần lớn trong lô 24.500 giấy phép nhập khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc với mức thuế suất ưu đãi.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Geely, ông Andy An nói: "Chúng tôi dự kiến sớm nhận được các chứng nhận cần thiết từ cơ quan chức năng Canada để mở đường cho việc bán hàng". Ông An cho biết thêm công ty không chỉ xem xét Canada mà còn cả Brazil, Nam Mỹ, Đông Âu và Đông Nam Á. Hiện quá trình toàn cầu hóa của Geely chủ yếu qua xuất khẩu nhưng hãng sẽ tìm cách nội địa hóa sản xuất.

Geely hiện đứng ngay sau BYD về quy mô sản xuất ô tô tại Trung Quốc. Trước đây, mức thuế quan 100% khiến việc xuất khẩu thêm các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc sang Canada gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Đầu năm nay, Canada và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại mới, cho phép tối đa 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc đủ điều kiện nhập khẩu với mức thuế suất giảm chỉ còn 6,1%. Mức trần này dự kiến tăng dần theo thời gian, đạt khoảng 70.000 xe mỗi năm.

Với rào cản dần nới lỏng, Geely cùng các đối thủ như BYD và Chery đang chuẩn bị thâm nhập thị trường. Phương án đơn giản nhất là nhập khẩu xe điện hiện có từ Trung Quốc, nhưng việc sản xuất trong nước cũng hoàn toàn khả thi. Riêng Chery đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự tại Canada để chuẩn bị cho sự gia nhập này.