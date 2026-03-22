5 mẫu xe đời 2026 khiến người dùng hối hận 22/03/2026 13:51

(PLO)- Theo tạp chí Consumer Reports (CR) vừa chỉ ra danh sách 5 mẫu xe đời 2026 khiến người sở hữu thất vọng nhất.

Dưới đây là 5 mẫu xe đời 2026 bạn nên cân nhắc. Đáng chú ý, 4 trong số đó là xe hybrid và xe điện.

Báo cáo của CR cho biết chỉ 25% chủ sở hữu muốn mua lại Jeep Grand Cherokee PHEV. Ảnh: Jeep.

Jeep Grand Cherokee PHEV

Báo cáo của CR cho biết chỉ 25% chủ sở hữu muốn mua lại Jeep Grand Cherokee PHEV. Điều này đồng nghĩa với việc 75% người dùng còn lại không hài lòng với lựa chọn của mình. Dù là xe hybrid cắm điện có nhiều ưu điểm, mẫu xe đời 2026 này lại thường xuyên gặp vấn đề về độ tin cậy và sự cố điện. Những rắc rối này được đánh giá là không tương xứng với mức giá từ 60.490 đến 74.670 USD (tương tương gần 1,6 tỉ đồng đến dưới 2 tỉ đồng).

Mazda CX-90 PHEV

Chỉ 34% chủ xe Mazda CX-90 PHEV cho biết họ sẽ mua lại chiếc xe này. Mặc dù Mazda vốn nổi tiếng về độ tin cậy, nhưng phiên bản hybrid cắm điện lại gây thất vọng cho 66% người mua.

Điểm yếu lớn nhất là quá trình chuyển đổi không mượt mà giữa động cơ xăng và động cơ điện, khiến người lái dễ dàng nhận thấy sự rung giật.

Honda Prologue

Khoảng 63% người dùng không hài lòng với mẫu xe điện Honda Prologue. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Honda và General Motors nhưng không gây được ấn tượng tốt.

Các vấn đề phổ biến được ghi nhận bao gồm độ trễ của hệ thống thông tin giải trí và tốc độ sạc chậm hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Audi Q4 e-tron

Mẫu xe điện đến từ Đức có tỉ lệ người dùng muốn mua lại chỉ đạt 39%. Khách hàng phàn nàn về chất lượng vận hành cứng nhắc, tốc độ sạc chậm và nội thất thiếu hấp dẫn.

Xe đời 2026 này với mức giá từ 50.600 đến 59.000 USD (tương đương hơn 1,3 -1,5 tỉ đồng), nhiều người cho rằng giá trị xe mang lại không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Acura ADX

Acura ADX là cái tên duy nhất trong danh sách sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, có đến 60% người mua không hài lòng với quyết định của mình.

Nhiều người cảm thấy chiếc SUV hạng sang này có cảm giác lái không khác gì một chiếc crossover phổ thông. Với mức giá lên tới 44.400 USD (tương đương hơn 1 tỉ 160 triệu đồng), đây bị coi là một lựa chọn thiếu kinh tế.