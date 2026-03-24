Vì sao người tiêu dùng Việt vẫn mua được nhiều chiếc ô tô giá rẻ? 24/03/2026 13:35

(PLO)-Công nghệ không phải là yếu tố đẩy giá ô tô lên cao.

Theo Hiệp hội đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP), công nghệ an toàn hiện đại không phải là yếu tố chính đẩy giá xe tại các showroom lên cao.

Tuy nhiên nhiều thương hiệu ô tô vẫn chủ động lựa chọn không theo đuổi xếp hạng an toàn 5 sao tối đa.

Tổng thư ký Euro NCAP, Tiến sĩ Michiel van Ratingen, nhận định rằng việc một tính năng giúp tăng độ an toàn không đồng nghĩa với việc bộ phận marketing của hãng xe sẽ quyết định đưa nó vào sản phẩm, và thật ngây thơ khi tin rằng quy trình vận hành của các hãng xe chỉ đơn thuần dựa trên yếu tố kỹ thuật.

Do chi phí linh kiện tăng, một số thương hiệu đang cố tình nhắm tới mức xếp hạng thấp hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh về giá trong phân khúc ô tô giá rẻ.

Các chuyên gia cho rằng đây là một sự lựa chọn có tính toán. Nhà sản xuất chấp nhận loại bỏ những hệ thống hỗ trợ đắt đỏ để giảm giá thành, dù mẫu ô tô đó vẫn đảm bảo độ an toàn vượt xa các quy định pháp lý tối thiểu.

Các cơ quan an toàn khẳng định các thương hiệu bình dân hoàn toàn có khả năng đạt chuẩn tối đa mà không cần tăng giá bán đáng kể.

Để cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng quan tâm đến chi phí và những người ưu tiên an toàn, các hãng xe hiện nay thường áp dụng hệ thống xếp hạng kép.

Theo đó, một mẫu xe tiêu chuẩn có thể chỉ đạt 4 sao, nhưng nếu người dùng chọn mua thêm gói tùy chọn an toàn (safety pack), chiếc xe đó sẽ đạt chuẩn 5 sao.