Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu được giảm án từ 17 năm xuống còn 4 năm tù 02/02/2026 22:04

(PLO)- HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Lê Thị Mỹ Châu từ 17 năm tù xuống còn 4 năm tù, về tội đưa hối lộ.

Chiều 2-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, xem xét kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo 7 tỉ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) giảm hình phạt từ 17 năm xuống còn 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) được giảm từ 8 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Lê Quốc Kháng (45 tuổi, ca sĩ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu và bị cáo Lê Quốc Kháng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Châu đã thay đổi nhận thức, không kêu oan và đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Châu cho rằng, bị cáo Châu chủ động tố giác trước khi bị phát giác nên cần áp dụng chính sách khoan hồng được ghi nhận tại Khoản 7 Điều 364 BLHS. Cạnh đó, bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội khi nuôi 2 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia hoạt động thiện nguyện, được nhận bằng khen, giấy khen...

Theo HĐXX, việc tòa cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bà Châu về tội đưa hối lộ là đúng quy định pháp luật, tuy nhiên mức hình phạt có phần nghiêm khắc.

HĐXX đã áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Châu đã chủ động khai báo hành vi sai phạm trước khi bị phát giác, đủ điều kiện áp dụng khoản 7 Điều 364 BLHS nhằm thể hiện chính sách khoan hồng.

HĐXX cũng ghi nhận, bị cáo Châu có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội và được tặng bằng khen. Các tình tiết này, ở cấp sơ thẩm đều chưa được áp dụng.

Đối với bị cáo Nam, tại phiên tòa phúc thẩm đã thay đổi nhận thức và thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả. HĐXX chấp nhận kháng cáo và xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Lê Quốc Kháng, HĐXX nhận định, bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ xem xét giảm án.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên lãnh đạo Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam để tìm cách chạy án.

Dù Kháng không có khả năng giúp Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Mỹ Châu kêu oan và cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội đưa hối lộ là không đúng. Bị cáo Châu cho rằng mình không phải chủ thể của tội danh này và bị cáo không đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn... bởi Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì.

Đồng thời, bị cáo Châu khai mình đã chủ động tố giác tội phạm và đã chủ động tố cáo hành vi lừa đảo của Kháng và Nam.

Tuy nhiên, theo cấp sơ thẩm, căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo Kháng cùng những người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Cụ thể, bị cáo Châu bị cáo buộc có hành vi đưa tiền cho Kháng để Kháng nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội được tại ngoại. Khi Kháng không thực hiện theo yêu cầu, bị cáo Châu mới làm đơn tố cáo.