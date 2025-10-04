Ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo 04/10/2025 16:59

(PLO)- Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng 2 bị cáo đều có kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 4-10, TAND TP.HCM đã tiếp nhận đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo 7 tỉ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Châu đã có thay nhận thức và không còn cho rằng mình bị oan.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét đổi tội danh của mình.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu và bị cáo Lê Quốc Kháng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 11-9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu 17 năm tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Lê Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và bị cáo Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án.

Dù Kháng không có khả năng giúp Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Mỹ Châu kêu oan và cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội đưa hối lộ là không đúng. Bị cáo Châu cho rằng mình không phải chủ thể của tội danh này và bị cáo không đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn... bởi Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì.

Đồng thời, bị cáo Châu khai mình đã chủ động tố giác tội phạm và đã chủ động tố cáo hành vi lừa đảo của Kháng và Nam.

Tuy nhiên, theo cấp sơ thẩm, căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo Kháng cùng những người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Cụ thể, bị cáo Châu bị cáo buộc có hành vi đưa tiền cho Kháng để Kháng nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội được tại ngoại. Khi Kháng không thực hiện theo yêu cầu, bị cáo Châu mới làm đơn tố cáo.