Vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án: Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu khai gì tại tòa? 11/09/2025 11:28

(PLO)- Tại phần xét hỏi, bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu khai rằng mình bị oan khi nộp đơn tố giác để lại tiền bị lừa nhưng phạm tội đưa hối lộ.

Ngày 11-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu; trụ sở tại 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (cũ), TP.HCM) bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Bị cáo Lê Quốc Kháng. Ảnh: SONG MAI

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Dù Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Nam cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Bị cáo Nam cho rằng mình không chiếm đoạt tài sản và không nhận tiền từ Kháng.

Bị cáo Nam khẳng định mình bị oan. Khi được Kháng nhờ đã hướng dẫn thuê luật sư theo quy định pháp luật và không hứa hẹn giúp đỡ "chạy án" như cáo trạng quy kết.

Bị cáo Kháng trình bày, thừa nhận hành như cáo trạng truy tố. Bị cáo Mỹ Châu rất tốt với bị cáo nên bị cáo đã giúp người nhà của bị cáo Châu.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu khai đã đưa Kháng 7 tỉ đồng, để “chạy” cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại. Sau đó, biết Kháng không thực hiện được và bỏ trốn nên Châu làm đơn tố giác. Số tiền 7 tỉ đồng mà Châu đưa cho Kháng, trong đó có 1 tỉ đồng là của Châu, còn 6 tỉ đồng là Châu mượn người khác.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Mỹ Châu khai đã nhờ “chạy án” cho người em xã hội tên Thái Khắc Hoàng (đang bị tạm giam) được tại ngoại.

Bị cáo Mỹ Châu nói cáo trạng truy tố mình tội Đưa hối lộ là không đúng vì mình không phải chủ thể của tội danh này và bị cáo không đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn... còn Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì.

Bà Châu khai trong 7 tỉ đồng đưa cho Kháng có 6 tỉ đồng dùng để Hoàng khắc phục một phần hậu quả trong vụ án của Hoàng và 1 tỉ đồng để thuê luật sư cho Hoàng. Tuy nhiên, cầm tiền xong, Kháng tìm nhiều lý do lúc nói vợ bệnh, vợ đi sinh nên nộp khắc phục cho Hoàng.

Đồng thời, bị cáo Châu khai mình đã chủ động tố giác tội phạm và đã chủ động tố cáo hành vi lừa đảo của Kháng và Nam.

"Trong cuộc sống xảy ra rất nhiều điều, bị cáo tố giác tội phạm để nhờ công an lấy lại tiền bị chiếm đoạt nhưng chính bản thân lại bị truy tố về tội đưa hối lộ và phải hầu tòa" - bị cáo Châu trình bày.

Khi được HĐXX đối chất, bị cáo Kháng nói lời khai của bị cáo Châu có phần chưa đúng. Về số tiền chiếm đoạt, Kháng khai dùng trả nợ, chuộc xe đã cầm cố trước đó, chi tiêu vào mục đích cá nhân chứ không thực hiện yêu cầu của bị cáo Châu.