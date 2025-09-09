Nữ chủ tiệm spa lãnh 17 năm tù vì lừa hơn 2,1 tỉ đồng tiền chạy án 09/09/2025 17:40

(PLO)- Sau khi bị phát hiện sai phạm, 3 cựu cán bộ đã đưa tiền cho nữ chủ tiệm spa để chạy án...

Ngày 9-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ 3 cựu cán bộ công an bị bà chủ spa lừa tiền chạy án hơn 2,1 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thủy (48 tuổi; cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, TP.HCM) 11 năm 6 tháng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy) và Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy), mỗi người 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 2 năm 6 tháng về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Phan Thị Thúy (35 tuổi, chủ spa) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc bị cáo Thúy nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Phan Thị Thúy tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Các bị cáo nhận thức rõ tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời việc đưa - nhận tiền để bỏ qua vi phạm là hành vi bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, tối 8-11-2022, Luân cùng bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột màu trắng nghi là ma túy trên địa bàn nên đưa về trụ sở công an phường để giải quyết.

Tại trụ sở, Minh đề nghị đưa tiền để Luân giúp đỡ, không bị xử lý. Luân đã báo cáo cho Thủy biết sự việc và được Thủy nói "nếu giúp được thì giúp".

Sau đó, Luân dẫn Minh đi gặp Danh để trao đổi. Minh đề nghị đưa cho Danh 50 triệu đồng. Minh sẽ đưa 10 triệu đồng trước và nhờ người quen mang 40 triệu sau.

Sau khi nhận đủ tiền, Danh đã thả Minh về và không lập hồ sơ vụ việc theo quy định và không báo cáo cấp trên.

Đến 23 giờ cùng ngày, Luân đi tuần tra về và được Danh chia 15 triệu đồng. Tuy nhiên, Danh không nói cho Luân biết mình đã nhận của Minh bao nhiêu tiền.

Hôm sau, Luân tới phòng làm việc của Thủy để đưa 5 triệu đồng và nói "đây là phần em gửi anh". Thủy hiểu đây là tiền không xử lý Minh và cất vào ngăn bàn làm việc.

Sau đó, Luân đưa cho ông NTP (cùng ca trực) 5 triệu đồng tiền quà Tết nhưng không nói cho ông P biết rõ nguồn gốc số tiền.

Bị cáo Nguyễn Thủy tại tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Ngày 13-2-2023, Luân, Danh bị Công an quận 1 (cũ), TP.HCM đình chỉ công tác vì liên quan tới vụ việc trên. Lo sợ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nên cả hai tìm Thủy để tìm mối quan hệ để giúp đỡ.

Ngày 14-2-2023, Thủy gặp Phan Thị Thúy (chủ kinh doanh spa) để nhờ Thúy tìm mối quan hệ lo "chạy án".

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của Luận, Danh và Thủy nên Thúy đã đưa ra thông tin gian dối, sai sự thật rằng bản thân có các mối quan hệ và quen biết nhiều người có khả năng tác động, giúp cả 3 bị cáo này không bị xử lý.

Từ ngày 14-2-2023 đến tháng 6-2024, Thúy đã yêu cầu cả 3 đưa tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thúy không giúp 3 bị cáo này mà mang tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, đối với việc Minh tàng trữ 2 tép nghi là ma túy, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ, niêm phong tang vật; vật chứng là 2 tép chất bột nghi là ma túy, nên không có căn cứ xử lý đối với Minh.