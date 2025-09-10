Ngày mai xử vụ nổ là "cháu của một nguyên Phó Thủ tướng" lừa 7 tỉ tiền chạy án 10/09/2025 15:35

(PLO)- Ca sĩ Quốc Kháng nổ là "cháu của một nguyên Phó Thủ tướng" để lừa 7 tỉ đồng tiền chạy án từ một người phụ nữ...

Ngày mai (11-9), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, 44 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tiền chạy án.

Bị cáo Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ.

Ca sĩ Quốc Kháng

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án.

Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc Hoàng từ Châu, rồi chuyển qua ứng dụng Zalo cho Nam, gồm: Giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án... và được Nam trả lời là quen rất thân với điều tra viên LTL (điều tra viên đang thụ lý vụ án).

Kháng đề nghị giúp cho Hoàng được tại ngoại để điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Để Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc Châu nhờ với giá 7 tỉ đồng. Châu đồng ý đưa tiền cho Kháng 2 lần.

Cụ thể, lần thứ nhất, vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ ngày 16-5-2024, Kháng đến nhà của Châu tại chung cư trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 (cũ), TP.HCM để nhận 1 tỉ đồng, có sự chứng kiến của anh trai và anh rể của Thái Khắc Hoàng.

Đến khoảng 16 giờ đến 17 giờ cùng ngày, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thái Nguyên rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Lần 2, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-5-2024, Châu gọi điện thoại cho Kháng báo đã chuẩn bị tiền và kêu Kháng đến nhà lấy. Kháng đã qua nhà Châu để nhận tiếp 6 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền từ Châu, Kháng nhắn tin Zalo cho Nam với nội dung: "Em trai, hôm nay cho thăm gặp đi em, gửi cho 100 t để gặp đi em trai". Sau đó, Kháng đưa tiếp cho Nam 100 triệu đồng, đề nghị Nam giúp cho gia đình được thăm gặp Hoàng gấp.

Tiếp sau đó, Kháng chuyển khoản 30 triệu đồng để thanh toán hóa đơn tiền ăn uống của Nam với bạn bè. Do trước đó Kháng có nhờ Nam một công việc khác không liên quan đến vụ án.

Đến ngày 29-5-2024, Thái Khắc Hoàng vẫn chưa được tại ngoại nên Châu yêu cầu Kháng đưa đến gặp Nam tại một quán cà phê, không nhớ rõ địa chỉ.

Theo lời khai của Châu, tại quán cà phê, Nam hứa hẹn sẽ sớm cho gia đình thăm gặp Hoàng, đồng thời giúp Hoàng tại ngoại nhưng cần đảm bảo Hoàng không được đi khỏi nơi cư trú và sẽ có mặt khi công an triệu tập lên làm việc.

Tuy nhiên, Nam khai nhận chỉ đồng ý giúp cho gia đình thăm gặp Hoàng, không có hứa hẹn việc xin tại ngoại.

Sau nhiều lần Nam và Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn. Đồng thời, cả hai trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc.

Cho rằng mình bị lừa, Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Nam và bà Châu cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, Lê Quốc Kháng khai phù hợp với nội dung sự việc như trên. Tại thời điểm nhận 7 tỉ đồng của Châu, Kháng hoàn toàn không có khả năng giúp cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng một phần do tin tưởng vào lời nói của Nam hứa chắc chắn giúp lo được với giá “khoảng mấy tê”.

Kháng đã tự nói với Châu là lo được cho Hoàng ra ngay trong tuần với giá tiền là 7 tỉ đồng và phải đưa đủ 100% số tiền thì Hoàng sẽ ra ngay lập tức. Số tiền này, Kháng áng chừng là đưa cho Nam khoảng 6 tỉ đồng, Kháng hưởng phần chênh lệch còn lại.

Cũng trong thời điểm, Kháng đang nợ bên ngoài xã hội rất nhiều tiền và bị những người này buộc phải trả tiền gấp. Kháng khai sau khi nhận tiền, Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng.

Còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ vay bên ngoài, chuộc xe ô tô do đã cầm cố... và đến nay mất khả năng chi trả.

Do Kháng nợ quá nhiều người bên ngoài xã hội nên Kháng không nhớ và không cung cấp được danh sách...