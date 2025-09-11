Tòa tuyên án vụ ca sỹ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án 11/09/2025 19:32

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, không oan sai...

Ngày 11-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và bị cáo Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Nhận định của HĐXX khi bị cáo kêu oan

HĐXX nhận định bị cáo Kháng và Châu trong quá trình điều tra đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn và ăn năn hối cải.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Kháng thay đổi một phần lời khai và cho rằng bị cáo chỉ thực hiện đúng hành vi như cáo trạng nêu nhưng không có mục đích chiếm đoạt của bà Châu.

Theo HĐXX, bị cáo Kháng khai không có ý thức chiếm đoạt tiền nhưng đã khai báo rõ hành vi, diễn biến như cáo trạng đã nêu nên vẫn được áp dụng tình tiết thành khẩn.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Đối với bị cáo Châu và bị cáo Nam không nhận tội. Tuy nhiên, theo HĐXX, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo Kháng cùng những người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các hai bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Cụ thể, bị cáo Châu bị cáo buộc có hành vi đưa tiền cho Kháng để Kháng nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội là Thái Khắc Hoàng (đang bị bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại. Khi Kháng không thực hiện theo yêu cầu, bị cáo Châu mới làm đơn tố cáo.

Bị cáo Nam cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng, oan sai vì bị cáo không chiếm đoạt tài sản và không nhận tiền từ Kháng. Khi được Kháng nhờ đã hướng dẫn thuê luật sư theo quy định pháp luật và không hứa hẹn giúp đỡ chạy án như cáo trạng quy kết.

HĐXX nhận định Kháng và Nam không có thẩm quyền hay quen biết ai có thể thực hiện được yêu cầu của bị cáo Châu.

Tuy nhiên, Kháng đã đưa ra các thông tin gian dối để bị cáo Châu tin tưởng đưa tiền, và Kháng trực tiếp thực hiện xuyên suốt hành vi phạm tội. Do đó, bị cáo Kháng phải nhận mức hình phạt cao hơn bị cáo Nam.

Ca sĩ Quốc Kháng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo Kháng vào đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

HĐXX cũng ghi nhận cho bị cáo Kháng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, bị cáo Nam quá trình công tác có thành tích xuất sắc, các bị cáo có nhân thân tốt.

Lừa chạy án 7 tỉ đồng để trả nợ

Theo cáo trạng, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Dù Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.