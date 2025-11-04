Bán đảo Sơn Trà sạt lở, đá tảng lăn xuống đường, nguy cơ đổ sập ta-luy dương

Ngày 4-11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan đóng một số đoạn đường lên bán đảo này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.
Trước đó, đơn vị này tiếp nhận thông tin một đoạn ta-luy dương phía trước resort Bãi Bắc bị nghiêng, xuất hiện các vết nứt, nguy cơ đổ sập. Đây là khu vực thường xuyên có nhiều người đến ngắm cảnh.
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cắm bảng cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an căng dây, rào chắn, tạm khóa hướng lưu thông một chiều từ Bãi Bắc về chùa Linh Ứng.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường trên núi Sơn Trà bị sạt lở, đất đá tràn lấp mặt đường. Cơ quan chức năng đã hạn chế người dân và du khách qua lại để đảm bảo an toàn.
Trong đó, tuyến Yết Kiêu đến đỉnh Bàn Cờ có một điểm sạt lở gần Hạt kiểm lâm. Tuyến đỉnh Bàn Cờ về Bãi Bắc có một điểm sạt lở. Tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ có hai điểm sạt lở cách suối Ôm 500m.