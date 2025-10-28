Bản đồ phân luồng cứu hộ đã mở rộng ra vùng rốn lũ miền Trung 28/10/2025 10:54

(PLO)- Nhóm Thông tin cứu hộ đã và đang xử lý dữ liệu cho Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Danh sách các trạm cứu hộ đã được nhóm vận hành tổng hợp và cập nhật liên tục.

Đêm qua, trên bản đồ phân luồng cứu hộ https://thongtincuuho.org, nhiều người dân đã để lại những lời nhắn cần cứu hộ tại Huế, Đà Nẵng.

Một tài khoản kêu cứu: “…xem tình hình bạn em giúp em với ạ, nhà không có người lớn chỉ có hai chị em. Đã hết đồ ăn từ sáng rồi điện thoại cũng tắt nguồn chưa liên lạc lại được.

Một tài khoản khác thì khẩn thiết: "… hai người già khuyết tật và một trẻ em sáu tuổi và hai vợ chồng chị là năm người, nước vô nhà ngang cổ rồi, nhà không có gác lửng chỉ có mấy tấm ván để ngồi tạm thời thôi”...

Đã có hàng ngàn người để lại lời nhắn khẩn cấp như vậy trên bản đồ này trong tối qua, khi Huế và Đà Nẵng mưa lũ gây ngập sâu.

Bản đồ này được lập ra để cứu hộ bà con ở Thái Nguyên trong đợt lũ lịch sử đêm 7-10 vừa qua.

Nay, khi Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu, nền tảng thu thập và tổng hợp yêu cầu cứu hộ khẩn cấp tại địa phương tại website https://thongtincuuho.org đã được mở rộng hỗ trợ thêm các khu vực miền Trung.

Theo nhóm vận hành, bản đồ phân luồng cứu hộ giúp tổng hợp và điều phối thông tin cứu nạn khẩn cấp giữa người dân và các đội cứu hộ địa phương, giúp lực lượng chức năng xác định nhanh các điểm cần ứng cứu, đặc biệt trong tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp.

Bản đồ phân luồng cứu hộ vùng bão, lũ thông báo mở rộng các khu vực Miền Trung. Ảnh chụp màn hình.

Đại diện nền tảng này khuyến nghị người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ nên chủ động thông báo vị trí cụ thể cho người thân, đồng thời gửi thông tin đến các trạm cứu hộ địa phương.

Danh sách các trạm cứu hộ đã được nhóm vận hành tổng hợp và cập nhật liên tục ở phần bình luận của trang.

Trước nguy cơ lực lượng cứu hộ có thể bị quá tải, nhóm phát triển nền tảng cũng hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp.

Theo đó, người thuê trọ nên liên hệ chủ nhà để được hướng dẫn di chuyển sang những ngôi nhà hai tầng hoặc kiên cố gần nhất.

Việc di chuyển chỉ nên thực hiện khi mực nước còn thấp, dòng chảy yếu và người dân cần mang theo vật nổi như can nhựa, thùng xốp hoặc phao để hỗ trợ.

Trong trường hợp nước dâng cao và chảy xiết, không thể rời khỏi nơi ở, người dân cần nhanh chóng tìm vật nổi xung quanh làm phao hoặc bè tạm, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án thoát lên mái nhà.

Nhóm cứu hộ khuyến cáo phải thoát lên mái trước khi nước lút ngang cửa chính, bởi khi đó việc đục mái để thoát ra ngoài sẽ không còn khả thi.

Với những người đang cần cứu hộ hoặc có địa điểm an toàn để hỗ trợ người khác, nhóm vận hành kêu gọi cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng, địa chỉ cụ thể (kèm đường link bản đồ nếu có) và số điện thoại liên lạc.

Các dữ liệu này sẽ được hệ thống tự động tổng hợp và hiển thị lên bản đồ phân luồng cứu hộ, giúp lực lượng chức năng xác định nhanh khu vực nguy cấp và điều động nhân lực kịp thời.

Đại diện thongtincuuho.org nhấn mạnh, mục tiêu của hệ thống là đưa thông tin cứu hộ đến đúng nơi, đúng lúc.

Sau khi mưa ngớt, các lực lượng chức năng ở xã Trà Tân (Đà Nẵng) thăm hỏi người dân, hỗ trợ khắc phục đất đá tràn xuống mặt đường tại thôn Sông Tranh. Ảnh: TRÀ TÂN

Trong bối cảnh miền Trung đang oằn mình chống lũ, sự chủ động của người dân cùng với kết nối thông tin kịp thời sẽ góp phần quan trọng giúp công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn.

Từ Tất Huân, một trong hai thành viên xây dựng nền tảng này cũng thông báo, nhóm Thông tin cứu hộ đã và đang xử lý dữ liệu cho Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam.