Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường 09/04/2026 17:06

(PLO)- Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng trong giai đoạn mới, đất nước ta sẽ tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chiều 9-4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bàn giao công tác của Chủ tịch nước. Ảnh: NHÂN DÂN

Luôn nỗ lực hết mình

Chia sẻ tại lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường nói trong hơn 50 năm, trải qua rất nhiều cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, ông được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sỹ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào ông cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt, khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước trong một giai đoạn rất đặc biệt, tôi ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước” - nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng đất nước ta sẽ tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ tại lễ bàn giao. Ảnh: NHÂN DÂN

Là danh dự cá nhân, trọng trách chính trị

Xúc động trở về Phủ Chủ tịch - Tòa nhà lịch sử, thiêng liêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - là danh dự cá nhân, trọng trách chính trị, cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đối nội, đối ngoại và xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, tận tâm, tận lực. Từ đó, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, đặc xá, ân giảm án tử hình, cũng như trong công tác đối nội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh và xử lý các vấn đề chiến lược, căn cơ thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHÂN DÂN

Chỉ rõ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân.

Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị; cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Tiếp nhận đầy đủ các nhiệm vụ được bàn giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nguyện cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát huy truyền thống, kế thừa thành quả, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự và uy tín của đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với tư thế chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là sự đồng hành của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, lực lượng sẽ trực tiếp sát cánh giúp việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định.