Bão 15 giật cấp 13, ngành đường sắt lên phương án khẩn 26/11/2025 17:49

Ngày 26-11, Cục Đường sắt yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động ứng phó với bão số 15 khi cơn bão này đang tiến vào đất liền nước ta.

Theo đó, song song với việc khắc phục sự cố do mưa lũ vừa qua, ngành đường sắt phải tổ chức kiểm tra các công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn; gia cố để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Ngành phải thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình trọng điểm như cầu, hầm, các đoạn đường yếu, dễ ngập nước; các công trình thông tin tín hiệu đường sắt để đảm bảo thông tin thông suốt. Đặc biệt lưu ý các khu vực hay xảy ra lũ quét, đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các đoạn đường phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Cục Đường sắt cũng yêu cầu chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt. Việc thi công phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và các hạng mục công trình, nhất là các khu vực miền núi thường có lũ đột xuất.

Ngành đường sắt thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua. Ảnh: CTV

Khi xảy ra thiên tai, các đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, giảm số chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ tại khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có công điện yêu cầu toàn ngành lên phương án ứng phó với bão số 15, bên cạnh nhiệm vụ khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ Bắc; 116,1 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.