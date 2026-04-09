Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm 'Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế' 09/04/2026 21:20

(PLO)- Tọa đàm nhằm tiếp tục truyền tải thông điệp rõ ràng về các chủ trương, chính sách thuế, đồng thời giải đáp những vướng mắc phổ biến của hộ kinh doanh trong quá trình triển khai chính sách mới

Sáng mai (10-4), Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP.HCM tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”. Sự kiện diễn ra tại Hội trường lầu 2, Báo Pháp Luật TP.HCM (Số 34 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Chương trình do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM và ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đồng chủ trì. Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, đoàn thể, tiếng nói của hộ kinh doanh cùng đại diện Ngân hàng PVcomBank, Công ty Sapo, Công ty Luật Thiên Hương và các chuyên gia, đại lý thuế.

Đồng hành thiết thực cùng hộ kinh doanh

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Thuế TP.HCM đang đẩy mạnh “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế”. Ngành thuế đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ lưu động tại các chợ, trung tâm thương mại để hướng dẫn người nộp thuế mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, đăng ký hóa đơn điện tử và mở tài khoản ngân hàng.

Tháng cao điểm được Thuế TP.HCM phát động từ ngày 10-3 đến 4-5-2026 với trọng tâm ra quân đồng loạt, mở điểm hỗ trợ lưu động cho hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại. Ảnh: QH

Tuy nhiên, dù cơ quan quản lý đã nỗ lực, thực tiễn cho thấy nhiều hộ kinh doanh vẫn còn lúng túng, chưa hiểu rõ quy trình kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử hay cách tiếp cận các nền tảng số.

Để giải quyết bài toán này, việc truyền thông đa nền tảng và lặp lại nhiều lần là rất cần thiết, nhằm giúp hộ kinh doanh không chỉ nghe mà còn hiểu, và quan trọng nhất là làm đúng, làm kịp thời các quy định.

Nhiều điểm nhấn từ thực tiễn

Chương trình gồm hai phần chính: Tham luận chuyên sâu và Thảo luận – hỏi đáp.

Tại phiên tham luận, một đại diện đại lý thuế sẽ chia sẻ về một số vấn đề quan trọng được nhiều hộ kinh doanh quan tâm trong việc thực hiện chính sách thuế. Tiếp đó, đại diện cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày tham luận về những hướng dẫn mới nhất đối với chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên thảo luận, nơi các bên thẳng thắn trao đổi, làm rõ vướng mắc và đề xuất giải pháp. Nhiều vấn đề thiết thực sẽ được đưa ra bàn thảo như: việc kết nối dữ liệu thanh toán ngân hàng với hệ thống quản lý thuế; giải pháp thiết kế công nghệ đơn giản, dễ dùng cho tiểu thương; vai trò của các đại lý thuế trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình chuyên nghiệp; và những rủi ro pháp lý phổ biến cần phòng tránh.

Cán bộ Thuế cơ sở giải hướng dẫn hỗ trợ cho các hộ kinh doanh. Ảnh: QH

Qua tiếng nói của người nộp thuế, chuyên gia và cơ quan quản lý, tọa đàm kỳ vọng cập nhật các nền tảng công nghệ, phần mềm kế toán và giải pháp ngân hàng, giúp hộ kinh doanh quản lý tài chính hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật thuế.