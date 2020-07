Tập đoàn Đất Xanh kiện Đất Xanh Long An để bảo vệ thương hiệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa có thông cáo báo chí về việc Công ty TNHH Một thành viên Bất Động Sản Đất Xanh Long An mạo danh công ty này đang bị Công an tỉnh Long An điều tra.

Theo Tập đoàn Đất Xanh, ngày 3-7, UBND tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Đất xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Dự án này do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất xanh Long An làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào tháng 10-2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất xanh Long An để bảo vệ thương hiệu “Đất Xanh” và uy tín của công ty.

Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc tập đoàn Đất Xanh, cho biết việc mạo danh thương hiệu của Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và thương hiệu Đất Xanh. Việc sử dụng tên thương hiệu như trên đang tạo nên sự nhầm lẫn cho khách hàng.

Tập đoàn Đất Xanh có hơn 40 công ty thành viên nhưng không hề có sự liên quan nào đến pháp nhân Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An như thông tin đang lan truyền trên các trang mạng.



Người dân căng băng rôn tố cáo công ty Đất Xanh Long An có dấu hiệu lừa đảo tại các dự án bất động sản của công ty này

Theo Tập đoàn Đất Xanh, hành vi của Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An là mạo danh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tập đoàn Đất Xanh rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để tìm hiểu rõ và xử lý nghiêm các trường hợp này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị làm ăn, kinh doanh chân chính.

Thời gian qua, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo gửi ngành chức năng về việc Công ty Đất Xanh Long An có hành vi lừa đảo tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Người dân đã nhiều lần tập trung trước các cơ quan nhà nước của tỉnh Long An để căng băng rôn tố cáo chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An.