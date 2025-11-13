Bệnh viện nói gì khi trẻ sơ sinh bị xoắn ruột sau 10 giờ xuất viện? 13/11/2025 13:24

(PLO)- Sau khi bị người nhà phản ánh bệnh viện thiếu trách nhiệm, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã đề nghị Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ.

Ngày 13-11, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đã có thông cáo báo chí, liên quan thông tin người dân "tố" bệnh viện chối bỏ trách nhiệm.

Trẻ nôn ói sau khi bú mẹ

Trước đó, anh LTT đã đăng tải trên mạng xã hội, cho rằng Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột chối bỏ trách nhiệm trong việc con của anh bị nôn ói sau sinh, phải chuyển đến bệnh viện khác cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh T bày tỏ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo anh T, hôm 7-11, vợ anh đến sinh mổ tại Bệnh viện đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Sau sinh, một bác sĩ không có tên trong danh sách của bệnh viện đã thăm khám cho vợ con anh.

Đến ngày 10-11, vợ con anh T được cho xuất viện. Trong vòng 10 tiếng sau khi xuất viện, con của anh T nôn rất nhiều dịch vàng và xanh khi bú mẹ. Vì thế, anh T đưa con đến cơ sở y tế khác thăm khám. Tại đây, bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Anh T cho rằng, sau nhiều lần làm việc, bệnh viện đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời, có bác sĩ nhắn tin nội dung sẽ xem xét giảm chi phí nằm viện của vợ con anh khoảng hơn 2 triệu đồng.

Anh T cũng cho rằng bệnh viện yêu cầu gia đình “nhận lỗi sai về mình”, thừa nhận việc phản ánh của anh về sự tắc trách là không đúng.

Theo anh T, bệnh viện đã phủ nhận trách nhiệm về việc chỉ định xuất viện cho một trẻ sơ sinh (sinh mổ), sau ba ngày mà không theo dõi sát.

Vì thế, anh T đề nghị bệnh viện có văn bản giải thích rõ về chỉ định xuất viện ngày 10-11 đối với vợ con mình. Đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ y khoa liên quan đến mẹ và bé. Nếu có sai sót, anh T yêu cầu bệnh viện phải xin lỗi công khai, làm rõ trách nhiệm và có phương án hỗ trợ chi phí theo đúng quy định.

Bài viết của anh T trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Phía bệnh viện đề nghị Sở Y tế vào cuộc

Theo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, lúc 6 giờ 32 ngày 7-11, sản phụ NTD (vợ anh T), sinh mổ được một bé trai tại bệnh viện. Mẹ con sản phụ được chăm sóc đến ngày 10-11.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Trong quá trình đó, bác sĩ nhi khoa đã thăm khám hằng ngày, ghi nhận tình trạng ổn định, trẻ bú tốt, không nôn, da hồng hào…nhiều chỉ số khác đều bình thường.

Ngày 10-11, bé được thăm khám, đánh giá tình hình sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường, chỉ có vàng da sinh lý ở vùng ngực. Bác sĩ đã hướng dẫn cho mẹ bé theo dõi và tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, người nhà cho rằng sau khi xuất viện, trong vòng 10 tiếng, bé bị nôn nhiều dịch vàng và xanh khi bú mẹ. Sau đó gia đình có đưa bé đi điều trị tại một cơ sở y tế khác.

Ngày 11-11, bé được chỉ định chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM với chẩn đoán xoắn ruột trên bệnh lý bẩm sinh ruột xoay bất toàn, cần phẫu thuật điều trị. Hiện bé đã được phẫu thuật tháo xoắn thành công, ruột còn hồng hào, không có hoại tử ruột, không cắt ruột.

Theo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, ruột xoay bất toàn là một dị tật bẩm sinh, khiến ruột của trẻ hình thành thành cuộn trong bụng. Tình trạng này có thể gây ra biến chứng xoắn ruột hoặc ở thể nhẹ hơn, gây tình trạng tắc ruột.

Điển hình của bệnh là biểu hiện nôn ói dịch xanh ở trẻ, dù trước đó trẻ khỏe mạnh. Trong thời gian tại bệnh viện, bé không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh lý xoắn ruột như trên.

Cũng theo phía bệnh viện, trong quá trình bé điều trị tại cơ sở y tế địa phương khác và sau khi chuyển viện, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn theo dõi sát tình hình bệnh lý của bé, giữ liên lạc với gia đình và trực tiếp thăm hỏi, nắm tình hình.

Về thông tin anh T cho rằng bác sĩ PNTN không có trong danh sách chính thức của bệnh viện, phía bệnh viện khẳng định bà N là thạc sĩ, bác sĩ nội trú, có chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động hợp lệ.

Đối với thông tin cho rằng “bệnh viện sẽ xem xét giảm chi phí nằm viện của vợ con anh T khoảng hơn 2 triệu đồng”, yêu cầu gia đình “nhận lỗi sai về mình", mà anh T đăng tải, bệnh viện cho rằng thông tin này không đúng.

Theo bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, hiện bệnh viện đã báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập hội đồng chuyên môn, đánh giá toàn diện quy trình chăm sóc và thăm khám cho bé. Từ đó, đưa ra kết luận khách quan về vụ việc.

Ngoài ra, bệnh viện đã báo cáo với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung của gia đình phản ánh trên mạng xã hội.