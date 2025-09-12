Kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật xuyên đêm cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung 12/09/2025 17:39

(PLO)- Nhận định sản phụ vỡ thai ngoài tử cung có thể tử vong, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cấp trong đêm.

Ngày 12-9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe của nữ bệnh nhân Hồ Thị Thẩy (26 tuổi, ngụ xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) đã ổn định sau ca phẫu thuật cấp cứu thành công.

Trước đó, vào khuya 10-9, bệnh viện tiếp nhận chị Thẩy được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch: đau bụng dữ dội, bụng chướng, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt.

Qua thăm khám khẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung, gây mất máu trong ổ bụng.

Nhận định tình hình vô cùng khẩn cấp, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng sản phụ, lãnh đạo bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định lượng máu chảy trong ổ bụng bệnh nhân lên đến gần 1.800 ml. Sau hơn một giờ đồng hồ tập trung xử lý, ca mổ đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, chị Thẩy là người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do sinh sống ở khu vực miền núi, không có điều kiện đi khám thai định kỳ nên đã không thể phát hiện sớm tình trạng thai làm tổ lạc chỗ, dẫn đến sự cố nguy hiểm.