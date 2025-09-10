Bí quyết để "ghìm", không để hóa đơn tiền điện tăng cao 10/09/2025 05:16

(PLO)- Theo chuyên gia, ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng điện bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh, cảm biến chiếu sáng hoặc hẹn giờ tắt/mở là cách tiết kiệm hiệu quả.

Hóa đơn điện sinh hoạt của nhiều hộ gia đình trong tháng 7 và tháng 8 tăng đáng kể. Nguyên nhân có thể kể là do nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, cùng với đó là việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Nhiều gia đình cho rằng hóa đơn điện tháng vừa rồi cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với các tháng trước. Trong khi đó, các chuyên gia năng lượng nhận định, bên cạnh yếu tố giá điện, thói quen sử dụng điện chưa hợp lý cũng là nguyên nhân khiến chi phí tăng cao.

Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tiết kiệm điện hiệu quả?

Ảnh: NHƯ NGỌC

Hóa đơn điện tăng chóng mặt

Anh Tuấn Minh (TP.HCM) cho biết tháng 8 vừa qua gia đình anh nhận hóa đơn hơn 1 triệu đồng, tăng gấp đôi so với tháng trước.

“Nhà tôi có 2 người, chỉ dùng máy lạnh vào buổi tối và một số thiết bị điện gia dụng cơ bản. Thế nhưng hóa đơn vẫn tăng đột biến. Chi phí điện cao khiến tôi phải tính toán lại nhiều khoản khác trong sinh hoạt” - anh Minh chia sẻ.

Tương tự, chị Như Ý (Vĩnh Long) cho hay gia đình chị 10 người, hóa đơn điện tháng vừa rồi của gia đình chị hơn 3,8 triệu đồng, tăng gần 1 triệu đồng.

“Thời tiết oi bức, chúng tôi buộc phải bật điều hòa cả ngày. Thêm vào đó, do còn nghỉ hè nên các con, cháu tôi sử dụng các thiết bị điện tử liên tục. Mỗi lần nhận giấy báo tiền điện, cả nhà lại lo lắng không biết sẽ ‘thủng’ thêm bao nhiêu” - chị Ý than thở.

Hóa đơn tiền điện tăng cao khiến nhiều người "chóng mặt". Trong các hội nhóm mạng xã hội, không ít bài đăng kêu ca về việc hóa đơn điện tăng cao, kèm hình ảnh hóa đơn cụ thể. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ đều tăng thì việc chi phí điện sinh hoạt “leo thang” càng làm gánh nặng tài chính thêm nặng nề.

Tiết kiệm điện từ thói quen nhỏ

Có giải pháp nào để tiết kiệm điện, vừa bảo vệ túi tiền, vừa bảo vệ môi trường? Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quý - Viện Kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đã chia sẻ những giải pháp thiết thực để sử dụng điện hiệu quả hơn, đồng thời phân tích nguyên nhân khiến giá điện gần đây tăng mạnh.

Dù ở đâu, nguyên tắc chung vẫn là tránh dùng điện giờ cao điểm và ưu tiên thiết bị công nghệ cao, vừa tiết kiệm vừa an toàn cho hệ thống điện. Ông NGUYỄN QUÝ, Viện Kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Theo ông Nguyễn Quý, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng điện bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh, cảm biến chiếu sáng hoặc hẹn giờ tắt/mở.

“Khi đèn không cần chiếu sáng, thiết bị tự động sẽ tắt. Đây là cách tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt ở các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện. Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm để vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia” - ông Quý nhấn mạnh.

Một trong những thiết bị tiêu tốn điện nhiều nhất hiện nay là máy lạnh. Ông Quý cho rằng các gia đình nên đầu tư các thiết bị điện có inverter (có chức năng kiểm soát công suất hoạt động) hoặc thiết bị đời mới có hiệu suất cao, bởi so với máy cũ, máy inverter tiết kiệm điện rõ rệt và giảm hao phí.

“Thực tế, nhiều thiết bị trong gia đình đã cũ, lạc hậu, dẫn đến hao phí điện năng lớn. Do đó, việc đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng là cần thiết và lâu dài” - ông Quý nói thêm.

Theo quan sát của ông Nguyễn Quý, mức tiêu thụ điện giữa nông thôn và thành thị có đặc điểm khác nhau. Ở nông thôn, các thiết bị tiêu tốn điện chủ yếu là máy bơm nước, thiết bị âm thanh… Trong khi đó, tại thành thị, điện năng tập trung nhiều cho máy lạnh, chiếu sáng và các thiết bị điện tử.

Liên quan đến việc hóa đơn điện tăng trong những tháng gần đây, ông Nguyễn Quý phân tích:

Nguyên nhân thứ nhất đến từ biểu giá điện và cách phân bổ chi phí: Trong cơ chế mua bán điện, có phần tổn thất điện năng trong lưới, và chi phí này thường được phân bổ đều cho các hộ sử dụng, dẫn đến tiền điện tăng.

Nguyên nhân thứ hai là do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh: Nắng nóng kéo dài, học sinh nghỉ hè ở nhà nhiều, nhu cầu dùng máy lạnh tăng đột biến. Ngoài ra, thiết bị gia đình chưa hiện đại cũng là nguyên nhân làm điện năng tiêu hao nhiều hơn so với mức sử dụng thực tế.

"Không phải do đồng hồ điện sai lệch, mà chủ yếu do biểu giá, mức tiêu thụ và thiết bị cũ kỹ. Nếu mỗi gia đình áp dụng giải pháp tiết kiệm, sử dụng công nghệ mới thì hóa đơn điện chắc chắn sẽ giảm đáng kể” - ông Quý khẳng định.